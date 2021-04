​Seefore wordt onderdeel van Bright Holding

Bright Holding verstevigt zijn positie met HubSpot Partner Seefore uit Harderwijk. Seefore treedt toe als aandeelhouder in Bright Holding BV. Deze stap is in lijn met de ambitie van beide partijen om verder te investeren in de HubSpot-markt.

Ambitieus

Zowel Bright als Seefore zijn al top 10-spelers en Diamond Partner van HubSpot software, een wereldwijd toonaangevend platform voor CRM, marketing, sales en service. Beide bedrijven hebben ieder hun eigen specialisatie binnen HubSpot en werken al geruime tijd samen. Door deze stap geven ze hun gezamenlijke ambitie vorm – het doorgroeien naar HubSpot Elite partner.

Synergie

Bright is als marketing agency gespecialiseerd in Inbound Marketing en HubSpot CMS websites. In deze hoedanigheid schakelt Bright vooral met marketingdirecteuren, managers en marketeers. Seefore is specialist in HubSpot CRM en Sales en werkt doorgaans met sales directors, commercieel directeuren en CRO’s. Partner Lambert van Asselt: "We merken dat directies van grotere opdrachtgevers graag met één solution partner werken voor al hun HubSpot-activiteiten. Bovendien hebben Seefore en Bright dezelfde cultuur, waarden en ambities - cruciaal voor het slagen van een dergelijke stap".

Bright

Het Apeldoornse Bright, vorig jaar nog bekroond met een FD Gazellen Award, helpt bedrijven groei te realiseren in omzet en klantbeleving. Bright biedt een full-service inbound marketing-pakket ter ondersteuning van HubSpot. Denk hierbij aan consultancy, website-ontwikkeling en inbound marketing en sales. Bright werkt voor (internationale) klanten als Phibro, DrukwerkDeal, BOON Edam, ADAMA en CaseWare.

Seefore

Seefore uit Harderwijk richt zich als een van de snelst groeiende HubSpot Partners op het realiseren van commercieel resultaat voor bedrijven. Eigenaar Henry van Olst: ‘Wij helpen marketing en sales teams beter met elkaar samen te werken en het maximale uit HubSpot te halen, om zo commercieel resultaat te optimaliseren’. Seefore heeft een track record in de IT-consultancy & SaaS-branche en werkt voor opdrachtgevers als EclecticIQ, Solimas Groep, Portiva, Basecone en Lytho.

HubSpot-strategie

De recente herpositionering van HubSpot laat zien dat het verder wil groeien tot #1 CRM-platform voor scaling companies. Met deze verbreding is het voor opdrachtgevers interessant om één partner te hebben die beide werelden van marketing en sales combineert en veel expertise in huis heeft om directies te kunnen adviseren. De samenwerking maakt het mogelijk om een naadloos en integraal proces op te zetten binnen HubSpot, van website tot aftersales. De ideale manier om klantbeleving te managen over alle afdelingen en samen groei te realiseren.