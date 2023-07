SEB zet vol in op het populairder wordende suppen

Een jongensdroom. Het roer helemaal omgooien en je dromen najagen. Reinier Tromp & Bas Kooijman doen het, en starten SUP-boardmerk SEB. Eerder al waren zij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een zeer succesvolle onderneming in consultancy op het vlak van Lean & Six Sigma. Het door Reinier Tromp & Bas Kooijman in 2010 opgezette Bureau Tromp is een instituut binnen de branche, en uitgegroeid tot een kantoor met zo’n 20 enthousiaste medewerkers. In 2015 komt daar de Agile Scrum Group bij, ook al zo’n groot succes. Maar na meer dan een decennia hard werken is het tijd voor iets nieuws, iets heel anders. Zij duiken tijdens de pandemie (letterlijk) in het diepe, en zetten SEB op.

Suppen

Het immer populairder wordende suppen wordt hun core business. Weg uit de vergaderzalen en trainingsruimtes; het water op. Het ultieme gevoel van vrijheid, het avontuur binnen handbereik. In de webshop verkopen ze SUP boards, tassen en kleding. Wat in 2021 begon met een 40-tal boards, is anno nu uitgegroeid tot zeecontainers vol met nieuwe SEB-producten per jaar.

Wat is suppen eigenlijk? In een notendop: SUP staat voor Stand Up Paddling, oftewel staand op een board jezelf voortbewegen met een peddel. De laagdrempeligheid en veelzijdigheid van SUP zorgen ervoor dat het een sportieve activiteit is die nagenoeg iedereen kan beoefenen, van jong tot oud.

“Er is meer in het leven dan werken”

Een motto dat de beide heren op het lijf geschreven is, maken ze waarheid, ook voor hun klanten. Het motto is tweeledig; zijzelf jagen een vrijer leven na, maar hun producten geven klanten ook de kans om meer van het leven te genieten.

Het merk SEB is nuchter. Of zoals zij zelf zeggen, “SEB is als een Fries”. SEB staat voor het nostalgische gevoel van vakanties op het water, met wind, te midden van de oer-Hollandse natuur. Suppend op een bord van SEB staat de tijd even helemaal stil!