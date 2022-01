SCCT behaalt Microsoft Advanced Specialization in AVD

Cloud Managed Service Provider SCCT heeft de Advanced Specialization in Azure Virtual Desktop behaald, en behoort daarmee tot een select gezelschap van Microsoft-partners in Nederland. Na de Advanced Specializations die eerder dit jaar aan SCCT werden toegekend, is dit de derde prestigieuze onderscheiding van Microsoft voor het bedrijf, die wereldwijd slechts aan een select gezelschap van IT-dienstverleners wordt toegekend.

Advanced Specializations

Het Advanced Specializations-programma van Microsoft werd gelanceerd in 2020 en is alleen toegankelijk voor Gold Partners. Omdat iedere Microsoft-partner tegenwoordig wel een of meerdere Gold-competenties in huis heeft, geven Advanced Specializations ze de mogelijkheid om zich verder te onderscheiden met hun unieke kennis en ervaring in een specifieke Microsoft-oplossing. Extra bijzonder: in tegenstelling tot de Gold Partner-status, wordt er voor het toekennen van Advanced Specializations een audit uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Experts in Azure Virtual Desktop

De Advanced Specialization in Azure Virtual Desktop bewijst de expertise van SCCT in het implementeren, optimaliseren en beveiligen van de veiligste virtuele werkplek – een onderwerp dat de afgelopen tijd alleen maar belangrijker is geworden door de enorme toename in remote werken.

In 2020 stelde SCCT zichzelf daarom het doel om dé Azure Virtual Desktop-specialist van Nederland te worden, vertelt Raymond van Garderen, AVD-consultant bij het bedrijf: “Een virtuele werkplek is niet meer weg te denken uit een moderne IT-infrastructuur. En AVD is daarin de ‘werkplekduizendpoot’ die voor iedere eindgebruiker de veiligste werkplek in de cloud aanbiedt. Het behalen van deze Advanced Specialization is voor ons dan ook de kers op de taart.”

Het verschil maken voor de klant

“Ons AVD-team heeft een fantastische prestatie geleverd met het behalen van de Advanced Specialization in Azure Virtual Desktop,” stelt Carlo Schaeffer, CEO bij SCCT. “We kunnen door de combinatie met onze andere Advanced Specializations in Identity & Access Management en Threat Protection echt het verschil maken: die expertise zorgt bij onze klanten voor een extra gevoel van zekerheid.”

