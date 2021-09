Robertpack en Peron038 tekenen partnerovereenkomt

In dit snelle tijdperk van informatie en hightech ontwikkelingen is het noodzaak geworden om te blijven innoveren. RobertPack slaat dan ook de handen ineen met Perron038, de verbinder tussen hightech bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De technici en studenten werken op Perron038 aan gezamenlijke innovatie projecten. RobertPack integreren robot systemen voor de toepassingen picking, packing , palletising en handling met als belangrijkste markt de foodindustrie. Tot hun klanten behoren dan ook o.a Coca-Cola, Heineken, FrieslandCampina, Bavaria, Bolletje, Unilever, Wavin en Royal A-ware.

Om deze positie te kunnen waarborgen én versterken, is het van belang om continu te blijven innoveren, verduurzamen en elkaar te inspireren. Bij Perron038 worden technische bedrijven zoals Robertpack samen met andere bedrijven uit de regio en studenten met elkaar verbonden in een innovatieve omgeving waardoor er een mooi netwerk ontstaat. Onlangs werden dan ook de handtekeningen gezet onder de partnerovereenkomst tussen Robertpack en Perron038.

Zonder kennis delen geen innovatie

De laatste jaren is de ontwikkeling op het gebied van robotica en moderne technologie in een stroomversnelling geraakt. Dat betekent dat kennisdeling en het inspelen op de nieuwe situatie erg belangrijk is. Dit met meerdere bedrijven gezamenlijk oppakken kent zijn voordelen.

“Er zit veel technische kennis in de regio Zwolle. Het is belangrijk om deze kennis te delen om zo een voorsprong te houden in de ontwikkeling van moderne technologie zoals robotica en vision. De samenwerking met een innovatieplatform als Perron038 heeft daarom zeker meerwaarde” aldus Tom Niens, Manager Operations bij system integrator Robertpack.

Geen innovatie zonder jong talent!

Echter, het probleem is helder: Er is een schreeuwend tekort aan goed technisch opgeleid personeel. Om te kunnen blijven innoveren, verduurzamen en in de toekomst deze voorsprong te kunnen blijven houden, moeten we potentiële techneuten in de regio weten te vinden en te enthousiasmeren. Tom Niens: “Robertpack werkt continue aan uitdagende en innoverende oplossingen en als technisch bedrijf is het een grote uitdaging om technisch personeel te vinden. De technische ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo waardoor robotisering steeds breder ingezet kan worden.”

Marius Woldberg, managing director bij Perron038: “Juist deze thema’s staan bij Perron038 centraal. Onze speerpunten zijn het toepasbaar maken van deze nieuwe technologieën en jonge mensen inspireren om in de techniek aan de slag te gaan. Samen: Met bedrijven en het onderwijs. We zijn blij dat Robertpack daaraan bij wil dragen!”

In de afgelopen jaren zijn er op het gebied van technische ontwikkelingen hier in de regio Zwolle hele goede stappen gezet, met Perron038 als mooi voorbeeld. “” aldus Tom Niens.