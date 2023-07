Retail: Pearle introduceert nieuw winkelformat

Vandaag opent Pearle Opticiens in ‘s-Hertogenbosch de eerste winkel volgens het nieuwste format ontwikkeld door EssilorLuxottica, eigenaar van Pearle. Het betreft een vernieuwend concept vanuit Italië waarin de bestaande collecties en de laatste collectie merkmonturen uit de EssilorLuxottica familie overzichtelijk worden gepresenteerd. Het Italiaanse ontwerp van deze winkel toont een warme uitstraling door het gebruik van kleur en natuurlijke materialen. Met dit vernieuwde format en de meest recente merkmonturen versterkt Pearle haar positie als marktleider en houdt tegelijkertijd vast aan haar scherpe prijzen.

Nieuwe concepten en presentaties



De nieuwe Pearle winkel in ’s-Hertogenbosch is overzichtelijk en ruim opgezet waardoor nieuwe concepten en presentaties zoals die van Transitions en de verschillende merken waaronder Ray-Ban, Oakley, Vogue en Emporio Armani goed tot hun recht komen. Het nieuwe winkelformat laat een mix zien van Italiaans design en bekende, vertrouwde Pearle winkelelementen. Prijs blijft belangrijk bij Pearle en dus blijft er ook veel aandacht voor scherp geprijsde monturen. Op een rustige plek achter in de winkel is er alle ruimte voor oogmetingen, persoonlijke aandacht en advies voor klanten.

In het najaar zullen er nog 10 Pearle winkels in Nederland en België worden omgebouwd naar dit nieuwe format. Het nieuwe format past goed bij de nieuwe fase die Pearle onder de EssilorLuxottica vlag ingaat.