Peugeot 3008 HYbrid; een mobiele werkplek uit de middenklasse

Als eerste in een rijtje van drie Peugeots die ik de afgelopen weken als mobiele werkplek getest heb stapte ik in de Peugeot 3008 HYbrid. Een model dat al enkele jaren bij de dealers staat, en sinds een jaar nu ook als plug-in hybrid te krijgen is. Dat zorgt niet alleen voor meer rijcomfort, maar ook een (milieu)vriendelijker verbruik. Ruim en comfortabel In totaal heb ik bijna drie weken met de 3008 HYbrid door Nederland en Duitsland gereden. Dat deed ik met de Allure HYbrid 225 e-EAT8. Dit model is uitgerust met een 1,6 liter viercilinder PureTech benzinemotor met 180pk in combinatie met een 100pk elektromotor met een actieradius van maximaal 50 kilometer (13,2kWh). Het opladen van de accu kan met een vermogen van maximaal 22kW bij een laadpaal of wallbox in twee en een half uur. Het is, met een omvormer, ook mogelijk de accu in iets meer dan zeven uur op te laden via een normaal stopcontact. Overigens kun je de accu ook via de eSave modus via de benzinemotor opladen, maar dan moet je wel rekening houden met een hoger benzineverbruik.

Gemiddeld verbruik, van zuinig tot volledig elektrisch In de hybride stand lag het gemiddelde verbruik tijdens de testperiode op ongeveer 7 liter per 100 kilometer (1 op 14). Op de autosnelweg, bij een snelheid van rond de 100 km/h, haalde ik een gemiddeld verbruik van 1 op 18. De fabrieksopgave meldt ook nog een verbruik van 1,5 liter per 100 kilometer, wanneer je optimaal gebruik maakt van de hybride aandrijving. De benzine en elektromotor zijn samen goed voor een gecombineerd vermogen van 225pk waardoor de 3008 HYbrid niet alleen en soepel lekker rijdt, maar ook bloedsnel accelereert, zowel bij het wegrijden als tijdens het inhalen. Voor extra rijcomfort zorgt de automatisch geschakelde acht-traps versnellingsbak, die dankzij de paddles links en rechts aan het stuur ook handgeschakeld te bedienen is. Leuk voor de sportieve rijder. Van buiten oogt de 3008 HYbrid robuust en ruim. Het is formeel een mid-sized cross-over SUV, met de uitstraling van een full-size model. Die looks voorspellen een ruim interieur en die voorspelling komt uit wanneer je in deze Peugeot stapt. Ruimte die uiteraard meer dan welkom is voor de mobiele werker.

Mobiel werken in de Peugeot 3008 HYbrid De meeste ruimte om met je laptop te werken in de 3008 Hybrid vind je op de bijrijdersstoel. De binnenruimte op die plek is niet alleen breed genoeg, maar dankzij de hoogte van de 3008 heb je ook meer dan voldoende hoofdruimte om de stoel zo in te stellen dat de laptop horizontaal op je benen ligt met een comfortabele kniehoek. De vloer vóór de bijrijdersstoel loopt onder het dashboard schuin naar boven waardoor je ondanks de hogere stoelstand je voeten ook comfortabel, en volledig vlak, op de vloer rusten. Ik kon met deze juiste afstelling zonder problemen enkele uren aaneengesloten werken. En als het wat te fris werd, dan zette ik de stoelverwarming aan. Door de hogere zitpositie heb je ook als de zon schijnt, dankzij de getinte ruiten en de grote zonneklep, weinig tot geen last van het binnenvallende zonlicht.

Wanneer je echter met de auto in de volle zon staat op het moment dat je werkt, dan is het verstandiger om, als je wilt werken, achterin plaats te nemen. Ook daar is, dankzij de ruime en hoge binnenruimte, voldoende plaats om comfortabel te kunnen werken. Doordat de ruiten van de achterdeuren en achterklep van de 3008 HYbrid nog iets donkerder getint zijn, heb je daar helemaal geen last van het zonlicht. Werd het te warm, dan zorgde de climate control voor de nodige verkoeling.

Zoals vrijwel alle moderne auto’s heeft ook de Peugeot 3008 HYbrid een eco modus. Dat betekent dat de stroompunten met het uitzetten van de motor ook uitgeschakeld worden. Het opladen van een laptop – als je een 12V autolader daarvoor hebt – of smartphone kun je dus het beste tijdens het rijden doen. Anders moet je de auto stationair laten lopen of in de elektrische mode starten, en zorgen dat de hybride accu voldoende opgeladen is. Maar ook dan moet je elk half uur de auto even uitzetten en weer starten om de stroompunten te ‘activeren’. Een speciale powerbank met voldoende vermogen en capaciteit voor het opladen van een laptop, kan een handig alternatief zijn om ook als de auto uit staat je laptop te kunnen opladen. De auto heeft overigens voldoende stroompunten. Zowel voorin als achterin vind je een 12V-aansluiting en in het voorste middenconsole zit ook nog een USB-A connector.

Mocht je van plan zijn om langer in de Peugeot 3008 HYbrid te werken, dan is het wellicht raadzaam om de aanschaf van enkele accessoires te overwegen. Denk bijvoorbeeld aan een houder voor de laptop die je bij het middenconsole kunt bevestigen. Houd er wel rekening mee dat, wanneer je de auto zakelijk of privé leaset, je mogelijk toestemming moet vragen bij de leasemaatschappij voor het inbouwen van dergelijke accessoires. Zeker als daarvoor permanente bevestigingspunten ingebouwd moeten worden.

Onder de rook van een bruinkoolcentrale Plug-in hybrid’s zoals de Peugeot 3008 HYbrid combineren de milieuvriendelijke eigenschappen van elektrisch rijden met het comfort, en het bereik, van een benzinemotor. Een van de werkplekken waar ik met de 3008 menig uurtje doorgebracht heb, ligt vlak over de grens van Zuid-Limburg, aan de rand van het Duitse Ruhrgebied. Die regio, tussen Düren en Grevenbroich, staat al vele decennia bekend vanwege de bruinkoolwinning. De bruinkool ligt daar bijna letterlijk voor het oprapen en wordt gebruikt voor de vijf elektriciteitscentrales in die regio.

Sinds het begin van de vorige eeuw zijn door de zogenoemde dagbouw kolenmijnen een aantal enorme bruinkoolgaten ontstaan. Die gaten zijn op sommige plaatsen enkele honderden meters diep en vele kilometers breed. Hele dorpen moesten wijken voor de bruinkoolwinning. Dankzij de energietransitie, die mede door de opmars van elektrische en hybride auto’s steeds verder versnelt, komt daar binnen enkele jaren een eind aan.

Prijzen van de Peugeot 3008 HYbrid De uitvoering zoals ik die getest heb, de Peugeot 3008 Allure HYbrid 225 e-EAT8, heeft een catalogusprijs van € 43.270,-. De private leaseprijs, uitgaande van 60 maanden en 10.000 km per jaar, komt uit op 615 euro per maand. De benzine versie van de 3008 is verkrijgbaar vanaf € 36.360,-. Private lease vanaf 589 euro per maand (60 maanden, 10.000 km per jaar).