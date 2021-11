Nieuwe schrijver? Hier kun je jouw boek aanbieden aan uitgevers

Ben jij een beginnend schrijver en heb je een manuscript klaar liggen maar je weet niet hoe je uitgevers kunt benaderen dan is er nu een oplossing. Manuscript Digest lanceert een platform waarop je jouw talenten kunt laten zien aan uitgevers. Het enige wat ze nodig hebben zijn een synopsis van 350 woorden en 350 woorden die je letterlijk overneemt uit je boek om de stijl te zien waarin je schrijft. Welk stuk je indient is geheel aan jou. Wanneer jouw manuscript door de selectie komt plaatst Manuscript Digest dit vervolgens op hun platform waar geïnteresseerden jouw synopsis kunnen lezen en wanneer ze geïnteresseerd zijn kunnen ze contact met je opnemen. Jouw manuscript blijft 2 maanden op het platform staan voordat het wordt verwijderd.

Alle categorieën zijn welkom

Romans/Thrillers

Kinderboeken

Kinderboeken Biografieën

Kunst/Cultuur

Managementboeken

Maatschappij/Filosofie

Gezondheid/Sport

Koken/Eten en Drinken

Reizen/Vrije Tijd/Hobby

Wetenschap/Techniek

Uitgevers

Alle categorieën zijn welkom, zowel fictie als non-fictie. De categorieën waaruit je kan kiezen zijn :

Belangstellende uitgevers kunnen doormiddel van een aan jou gerelateerde code makkelijk kenbaar maken aan Manuscript Digest wanneer ze met je in zee willen. De gegevens van de uitgever worden vervolgens aan jou als auteur doorgegeven zodat jij zelf contact met ze op kan nemen.

En qua kosten ? Het is helemaal gratis ! Dus laat je fantasie gaan, schrijf een boek over je ervaringen of schrijf je kennis die je wilt delen en kijk of er interesse is om je boek te publiceren! Manuscriptdigest.nl