Nestlé nodigt je uit om voor een `plant-based lifestyle` te kiezen

Wunda not-milk en Ummuno



Wunda not-milk en Wunda Immuno zijn de eerste producten die op de markt komen. Wunda not-milk is een alternatief voor koeienmelk en het is gemaakt van gele erwten. Dankzij deze erwten heeft het niet zo’n uitgesproken smaak als veel andere plantaardige andere alternatieven, zoals haver, kokosnoot of soja. Het is daarom veel toegankelijker en smaakt goed in zowel koffie, smoothies en ontbijtproducten of zelfs in de pannenkoekenmix. Wunda Immuno zijn fruit-shots die vitamine B12, D3, ijzer, zink en calcium bevatten en zijn vrij van toegevoegde suikers en concentraten. Ze zijn de perfecte aanvulling voor mensen die een plantaardig dieet volgen.

Een kleine stap is ook al een stap in de goede richting

Volgens Rani Saab, business manager bij Nestlé, ervaren veel mensen een drempel om voor plantaardige alternatieven te kiezen. Ze vinden het niet lekker. Of gedoe. Of ze hebben het gevoel dat ze meteen all the way moeten gaan. Volgens de drijvende kracht achter Wunda is het zonde dat mensen daarom afhaken. “Wij vinden dat een kleine stap ook al een stap in de goede richting is. Door het makkelijker te maken om voor plantaardige alternatieven te kiezen, hopen we meer mensen over te halen. Heel veel kleine stapjes hebben tenslotte ook impact.”

In de eerste campagne staat Wunda Original centraal. In de campagne worden onder andere een vleesetende plant en een kat opgevoerd. Medeoprichter en creatief directeur van The Family, Ed van Bennekom: “We willen vertellen dat er eindelijk een alternatief voor melk is dat werkelijk iedereen lekker vindt. Wie kunnen dat nu beter dan een kat en een vleesetende plant?”.

De 360° introductiecampagne wordt onder andere uitgerold in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Nederland.