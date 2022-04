​Nederlandse primeur: 4NG gekroond tot Platinum Partner van Optimizely

4NG is Platinum Partner van content-, commerce- en marketingplatform Optimizely. Daarmee bevestigt het zijn rol als uitgesproken specialist in het realiseren van de digitale groei van ondernemingen. 4NG is het enige Nederlandse digitale bureau dat zich Platinum Solutions Partner mag noemen.



Optimizely: marktleider all-in-one digital experience platform

Optimizely is een wereldwijde marktleider als suite van tools voor het ontwikkelen en optimaliseren van digitale marketing, contentbeheer en e-commerce. Na de overname door Episerver, waarna beiden samen verder gingen onder de huidige naam, is het uitgebreid tot krachtig alles-in-één-platform.



Het zorgt voor een naadloze ervaring voor de gebruiker aan de voorkant en het gemak van één systeem voor marketeers en redacteuren aan de achterkant. Optimizely wordt gebruikt door meer dan 9000 bedrijven wereldwijd, waaronder grote namen als Ebay, Mazda, Dolby en Pizza Hut.

4NG enige Platinum Partner in Nederland



Met de benoeming tot Platinum Partner laat 4NG zien dat het in Nederland de leidende positie heeft als het aankomt op het optimaliseren en personaliseren van digitale platformen. Het digitaal servicebureau werkt al sinds 2009 met de software, toen nog Episerver geheten.

Door hun kennis en kunde, het trainen van de beste developers en het leveren van relevante cases werden ze in 2012 beloond met een Gold Partner status. Het behaalde Platinum Partnership is uniek in Nederland: geen enkel ander digitaal bureau heeft die eer.

‘Nog meer bedrijven laten groeien’



“Met onze Platinum status verstevigen we onze positie op de digitale markt zowel nationaal als internationaal", zegt Michiel Kroeks, CEO van 4NG. "Het is een mooie bevestiging van onze leidende én onderscheidende rol op het gebied van B2B, experimentatie en Commerce Cloud. We hebben zin in de toekomst en kijken ernaar uit om nóg meer bedrijven digitaal te laten groeien. Dit gaan we niet alleen doen in Nederland maar ook de Benelux en de DACH-regio kunnen rekenen op onze komst."

Wereldwijde MVPs binnen 4NG-groep



Binnen de bureaugroep werken 24 zeer ervaren en kundige Optimizely developers op 5 verschillende locaties. Een van hen mag zich zelfs Optimizely Most Valued Professional (OMVP) noemen, wat aangeeft dat diegene niet alleen beschikt over uitgebreide kennis over het platform, maar ook een actieve rol speelt binnen de wereldwijde gemeenschap van Optimizely developers. Er zijn in de hele wereld slechts 70 OMVP’s.

‘Nog beter afstemmen op onze klanten’



“We zijn enorm blij met de erkenning van Platinum Partner binnen Europa", zegt Paul de Metter, CTO van 4NG. "Door met 4NG deel uit te maken van de Partner Advisory Board en het MVP-programma kunnen we ook directe feedback geven aan de Optimizely-organisatie en hen helpen om nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten.”

4NG is een digitaal servicebureau dat via een buy-and-build-strategie zijn groeiplannen verwezenlijkt. Sind 2021 is 4NG toegetreden tot het ecosysteem van Conclusion. Door kennis en ervaring van meerdere partijen slim te combineren, verbetert het doorlopend de dienstverlening aan de klanten.In de afgelopen jaren heeft 4NG de tools van Optimizely al succesvol ingezet om veel grote bedrijven digitaal te laten groeien. Bedrijven als WNF, Sonic, Royal Ahrend en Terberg hebben aan de hand van de kennis en kunde van 4NG online nieuwe stappen gezet.





[Fotocredits - NicoElNino © Adobe Stock]