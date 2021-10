My Jewellery winnares Vrouwelijke Groeier 2021

Sharon Hilgers heeft met haar bedrijf My Jewellery de prijs “Vrouwelijke Groeier 2021” gewonnen. Het is het snelst groeiende Nederlandse bedrijf met een vrouw aan het roer. My Jewellery is een sieraden- en kledingboetiek die in tien jaar is uitgebreid tot zestien zaken in Nederland, één vestiging in België en een online webshop. Sharon Hilgers is erg blij met de prijs: “ Wij werken met bijna alleen maar vrouwen bij My Jewellery en ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor vrouwelijk ondernemerschap. ”

Vrouwelijk ondernemerschap



De award is een Initiatief van Erasmus Centre for Entrepeneurship en nlgroeit en werd 6 oktober uitgereikt.

In de categorie Vrouwelijke Groeier is gekeken naar succesvolle groeibedrijven met minstens één vrouwelijke oprichter of bestuurder. Uit de Top 250 waren voor deze award vijf bedrijven genomineerd.

Naast Sharon Hilgers waren de andere vier genomineerden:

- Cindy Broersen (Breedweer Facilitaire Diensten)

- Marieke van de Rakt (Yoast)

- Marion Koopman (Greenhouse)

- Miranda Berkhof (Zelfstroom)

De winnaar is vastgesteld aan de hand van de absolute omzet- en personeelsgroei over de periode 2017-2020, waarbij 50% relatieve groei en 50% absolute groei is meegenomen. Vrouwelijk ondernemerschap is een belangrijk thema, omdat de meerderheid van de ondernemers en bestuurders in Nederland nog altijd man is. Van alle Top 250 Groeibedrijven kent bijvoorbeeld slechts 5% een vrouwelijke ondernemer.