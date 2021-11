MerkGoed investeert in Riverdale

Om Riverdale weer een sterke positie te laten innemen in de home & living branche zijn ze een strategisch parnerschap aan gegaan met Nederlands Merkgoed (NMG). Deze participatiemaatschappij richt zich op het bouwen van sterke consumentenmerken. Door een belang te nemen in Riverdale heeft het bedrijf de afgelopen maanden een nieuwe strategische koers ingezet die nu al haar vruchten afwerpt.

Marcel Bregman van Riverdale, zegt: “de afgelopen twee jaar zijn, mede door Corona, best zwaar geweest voor ons bedrijf. We hadden daarbij te veel hooi op onze vork genomen waardoor we focus verloren, met omzet daling als gevolg. Met de komst van NMG is er een duidelijke lijn en visie neergezet, waarbij de focus meer komt te liggen op woonaccessoires, geurproducten en klein meubelen. Op deze nieuwe strategie wordt in de markt direct al goed gereageerd, hetgeen ons sterkt in de gedachte dat we op de goede weg zijn. Het doel is om van Riverdale weer een helder consumentenmerk te maken dat staat voor kwaliteit en hoogstaand design. We willen het merk weer volop onder de mensen brengen, wat we onder meer zullen doen door ons meer te richten op het gifting segment”.