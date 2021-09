Kandidaten zoeken met behulp van data, data analyse en AI

CorTexter is een HR-startup die zojuist nieuwe investeerders aan boord getrokken heeft. In deze succesvolle financieringsronde haalde CorTexter €420.000 op om het mogelijk te maken om door te ontwikkelen, salesprocessen te optimaliseren en het uit te rollen van nieuwe markten.

Vacatures in overvloed, maar kandidaten blijven uit. Volgens Miguel van Bodegom, CEO van CorTexter, is een divers en inclusief recruitment beleid dé manier om vacatures te vullen en onbewuste vooroordelen en drempels tegen te gaan. CorTexter voltooide in september een succesvolle financieringsronde van € 420.000. In deze ronde participeert een investeerder uit het netwerk van Investormatch, evenals investeringsfonds TechFund One, onderdeel van De Breed & Partners.

Bias detector

De sleutel naar het vinden van kandidaten is volgens Miguel data gedreven, eerlijke recruitment: “CorTexter maakt recruitment data gedreven door de samenwerking tussen mens en techniek op te zoeken. De recruiter wordt ondersteund bij het nemen van betere beslissingen met behulp van data, data analyse en AI.” “Onze software fungeert als digitale recruitment assistent voor recruitment medewerkers en hiring managers,” legt hij uit. “CorTexter realiseert een inclusief recruitment beleid met de bias detector. Deze software signaleert bias in vacatureteksten én biedt suggesties deze weg te nemen. Er wordt dus letterlijk een streep door vooroordelen in vacatureteksten gehaald. Zo kan elke kandidaat zich welkom voelen.”

Drempelvrije vacatureteksten

“Recruiters zijn heel deskundig, maar hebben net als ieder ander een blinde vlek,” vertelt Miguel. “Het is vrijwel onmogelijk om zonder hulp drempelvrije vacatureteksten te schrijven; bijna iedere tekst bevat bias en onduidelijk taalgebruik.” Miguel doelt op de vele verschillende soorten bias die een drempel kunnen vormen om te solliciteren, zoals gender bias, culturele bias en leeftijd bias.

“Bias in vacatureteksten schrikt af en daardoor sluit je de deur voor instromers van verschillende achtergronden. Bovendien leidt diversiteit in personeel tot 86% betere besluiten en tot 9% meer omzet. Aandacht geven aan diversiteit in recruitment is dus van strategisch belang.”

Vervolgronde

Het groeikapitaal is een vervolg op een fundingronde van een jaar eerder. Om doorontwikkeling, optimalisatie van salesprocessen en uitrol naar nieuwe markten mogelijk te maken, werd het tijd voor een vervolgronde. Miguel kwam via InvestorReady in contact met Peter van Meersbergen, investeringsmanager bij investeringsfonds TechFund One en finance consultant bij Investormatch. Via Peter werd CorTexter bij het netwerk van informal investors van Investormatch geïntroduceerd. Miguel: “De nieuwe investeerders van CorTexter begrijpen de recruitment technologie wereld en overzien het totaal. Dat is waardevol voor de groeiplannen van CorTexter.”

Succesformule

Het schaalbare businessmodel van CorTexter biedt veel groeimogelijkheden. Miguel licht de groeiplannen van CorTexter toe: “Op dit moment bedienen we één markt, namelijk Nederland. Over vijf jaar willen we een wereldwijde speler zijn met regionale sales kantoren in onder andere de Benelux, Verenigde Staten en Duitsland. We gaan ons de komende tijd volop richten op sales en opschaling. Onze succesformule zit in het feit dat onze technologie de mens assisteert, zonder dat er op de werkvloer maar iets verandert. Onze software zit ingebakken in recruitmentsystemen en sluit aan op bestaande processen. We werken iedere dag hard om een Recruitment Tech ecosysteem op te zetten dat écht het verschil gaat maken.”