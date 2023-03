Greymen&Co en MassMovement gaan verder als Key Agency

Digital marketing agency Greymen&Co en mediabureau MassMovement gaan onder een gezamenlijke naam verder. De twee bureaus, die al langere tijd samenwerken, heten vanaf nu Key Agency.

Van twee naar een

Bijna twee jaar geleden besloten Greymen&Co en MassMovement hun krachten te bundelen. Meerdere mooie projecten verder, is het tijd voor de volgende stap. Eén bureau, dat in staat is om opdrachtgevers in de volledige breedte te helpen. Geen losse belangen meer, alles samen. Om de slimme, creatieve oplossingen te kunnen bieden die opdrachtgevers nodig hebben in de steeds complexere wereld van marketing en communicatie.

Key partner

Wilfred den Hertog, Strategy Director & Partner: “We hebben gemerkt dat opdrachtgevers behoefte hebben aan langdurige partnerships, zodat we met ze mee kunnen groeien en ook toekomstige veranderingen samen aankunnen. Wij doen niet aan marketingtrucjes voor de korte termijn, maar willen een cruciale rol spelen in de langetermijngroei van opdrachtgevers met de inzet van digital, marketing en media. ”

Key brand identity



Bij de levendige energie en positieve instelling van het bureau, hoort een kleurrijke merkidentiteit. Zodat je niet alleen leest met wie je te maken hebt, maar het ook direct vóelt. Het merk sluit bovendien visueel goed aan op de brede dienstverlening van Key Agency en de rijke mix aan vakspecialisten waaruit het team bestaat.