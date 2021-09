Eventex 500 index! FX Agency staat er tussen

FX Agency is het bureau voor vernieuwende zakelijke communicatie en digital experiences. Door het inzetten van events, strategische storytelling, creatieve content en innovatie technologie bedienen zij hun klanten, waaronder HEINEKEN, Deloitte, Ahold-Delhaize en ING. In 2020 waren ze al verkozen tot beste digitale bureau van Nederland inde FONK100 door hun klanten, staan ze nu ook in de Eventex 500 index welke de meest toonaangevende en bekroonde bedrijven in de eventindustrie bevat. . Vrij onverwacht stormde het Utrechtse bureau de ‘Eventex 500’ index binnen met een top 20 klassering.

“In de afgelopen anderhalf jaar wisten we een unieke plek in de markt te claimen. We merkten wel dat (internationale) organisaties ons steeds beter weten te vinden, maar dit hadden we niet verwacht. Het is een fijne bevestiging en, vooral, een goede motivatie om door te gaan met wat we het liefste doen; verhalen tot leven brengen. Online, fysiek en hybride,” aldus Niels Janssen (Founder FX Agency)

De Eventex 500 index

Bevat de 500 meest toonaangevende en bekroonde bedrijven in de eventindustrie. De index wordt samengesteld aan de hand van de 20 meest prestigieuze evenement- en ervaringsmarketingprijzen wereldwijd. Het is daarmee de ultieme ranglijst op het gebied van effectiviteit, vernieuwing & succes binnen de eventindustrie.

“Make no mistake, making the “Eventex 500” index is a tremendous accomplishment. We base this ranking on 20 popular event industry awards from around the world,” zegt Ovanes Ovanesian (Co-founder of Eventex)