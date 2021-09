Eerste pakketkluizen van Lockster geplaatst

Niet altijd thuis om je pakketten in ontvangst te nemen ? In Hilversum kun je vanaf nu een pakketkluis huren om je pakketten aan te laten komen zodat jij ze op komt halen wanneer het jou uitkomt. Aan de Gooische Brink, bij de Hilversumse Bibliotheek , bij Computer Care en in de Wijk zijn de eerste honderd pakketwanden operationeel. Met behulp van de app kun je de kluizen huren en bedienen. Er zijn 3 maten in de kluizen dus je kunt ook afhankelijk van je pakket wat je zult ontvangen bepalen welke kluis je huurt. De voordelen zijn uiteraard het gemak voor de klant, maar ook voor de bezorgdiensten betekend dit dat er minder CO2-uitsoot zal zijn, aldus TNO. De bezorger hoeft namelijk niet onnodig vaak bij hetzelfde adres langs als deze niet thuis zijn. En dat is gat waar Lockster op in springt.



Alleen al in 2018 werd er voor 360 miljoen euro aan pakketten verstuurd, een groot deel hiervan had een tweede afleverpoging nodig, omdat er niemand thuis was. Dat leidde tot onnodig veel extra verkeer wat weer extra druk legt op de omgeving en het milieu. Lockster meent met de pakketwanden de oplossing te hebben gevonden en vond zorgondernemer Loek Winter, die vierkant achter het project staat, bereid om 1,1 miljoen euro te investeren. Lockster is hiermee de grootste Nederlandse pre-seed funding van de afgelopen paar jaar.

Zo werkt Lockster voor consumenten

“Iedere klant kan bij ons eenvoudig een kluisje huren via de Lockster-app,” vertelt oprichter Abel Bijlsma. “Je kiest in de app je Lockster en een box, vervolgens creëer je je eigen openingscode. Deze code komt op het verzendlabel en zo loop je nooit meer een pakketje mis. Met behulp van deze openingscode hebben alleen jij en de pakketbezorger toegang tot de box. Wat Lockster uniek maakt, is dat alle pakketbezorgers, van Post NL tot DHL, afleveren in een Lockster. We plaatsen de pakketwanden bij grote winkelcentra, bibliotheken, markten, kortom op plekken waar al veel bezoekersverkeer is. Voor de locatie waar we de wanden neerzetten, betekent dat meer winkelbezoekers. Daardoor kan je vanaf nu niet alleen al je pakketten 24/7 op een veilige, drukbevolkte plek laten bezorgen maar ook je retouren er laten ophalen. De prijzen voor de consument voor een maandelijks opzegbaar abonnement bedragen respectievelijk €4,99, €9,99 en €14,99 per maand afhankelijk van het formaat kluis.”

Zo werkt Lockster voor winkeliers

Lockster is begonnen in Hilversum met het plaatsen van pakketwanden op vier locaties: Winkelcentrum Gooische Brink (Kerkstraat 63), de Hilversumse Bibliotheek

(’s-Gravelandseweg 55), Computer Care (Gijsbrecht van Amstelstraat 64) en Vonk in de Wijk (Larenseweg 139). De grote winkelterreinen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht volgen hierna. Voor een winkelier is het kosteloos om de pakketwanden te laten plaatsen. Het enige wat je nodig hebt, is één beschikbare vierkante meter en een stopcontact. Lockster geeft graag advies over hoe en op welk formaat de wanden het beste in de ruimte kunnen worden geplaatst.”