​Een bedrijf in de verkoop zetten, hoe doe je dat?

Je hebt met bloed, zweet, tranen en een heleboel liefde en aandacht een bedrijf opgezet en dat draait nu best lekker. Of het nu een pilatesstudio is of een boekhouderskantoor, misschien besluit je iets anders te gaan doen. Je wil emigreren of je wil zelf een heel andere zaak beginnen en hebt daar geld voor nodig. Hoe zet je je bedrijf dan in de verkoop?



Bedrijf op Marktplaats

Over het algemeen is het devies in Nederland: heb je iets, maar wil je het verkopen, dan zet je het op Marktplaats. Dat geldt inderdaad voor kleding, meubelen en andere spullen, maar met bijvoorbeeld een huis wordt dat al wat vreemder. Hoe zit het dan met een bedrijf? Misschien heb je alleen je bedrijf te koop, maar niet je personeel en je huisvesting, of misschien juist alles bij elkaar: er zijn veel verschillende varianten te bedenken. Waar ga je dan naartoe?

De KvK heeft een handig stappenplan gemaakt voor als je aan het kijken bent of je je bedrijf wil verkopen. Het is namelijk niet een enorm makkelijk proces: het kost veel tijd en moeite om de verkoop van je bedrijf voor te bereiden en af te ronden. Hoe het ook zij: het is sowieso goed om hierover na te denken. Elke ondernemer zou dat moeten doen, al is het alleen al om nabestaanden te helpen een plan de campagne te bedenken mocht je bijvoorbeeld plotseling wegvallen (op wat voor manier dan ook).

Verkoopklaar

Ga je ervoor, zorg dan dat je je bedrijf verkoop klaar maakt. Dat doe je door het bedrijf te laten waarderen en de vraagprijs vast te stellen. Besef of je nog iets met het bedrijf te maken wilt hebben na verkoop of niet. Stel ook een informatiememorandum op: een soort overdracht waardoor de koper na het lezen/bekijken weet hoe hij verder moet, waar hij bepaalde zaken kan vinden, et cetera. Is dat allemaal in orde, dan kun je tot verkoop overgaan.

Veel bedrijven stappen dan naar een adviseur en die kende via via dan nog wel iemand die je bedrijf misschien wilde overnemen. Hoewel je je verkoop dan wel lokaal houdt tussen mensen die waarschijnlijk betrouwbaar zijn, mis je dan wel iets: het hele internet. Je kunt bijvoorbeeld naar een online ‘marktplaats’ gaan voor bedrijven. Er staan bijvoorbeeld allerlei bedrijven te koop op Brookz.

Anoniem

Ook handig om te gebruiken als je geen verkopende, maar juist een potentieel kopende partij bent. Je kunt er even rondshoppen om te kijken wat er zoal wordt gevraagd voor bepaalde bedrijven, wat een goede oriëntatie is voor zowel kopende als verkopende bedrijven en mensen. Het voordeel aan zo’n marktplaats is dat het in sommige gevallen anoniem kan en je net als op Werkspot berichten krijgt van geïnteresseerden die dan een bod kunnen doen op je bedrijf.

Je kiest zelf of je hierop ingaat. Het is jouw bedrijf, dus uiteindelijk ook jouw beslissing of je dit wilt houden of niet. Echter kan zo’n marktplaats je op veel gebieden dus wel een handje helpen met het begrijpen wat het is om je bedrijf te verkopen. Succes!

[Fotocredits © jirsak - Adobe Stock]