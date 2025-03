Dit is de trend in bedrijfsuitjes in 2025: de veilige keuze

Met zijn allen een ijsbad nemen of indoor skydiven? Dat doen we niet meer met bedrijfsuitjes. We blijken volgens een nieuw onderzoek van Nationalevacaturebank erg veilig te kiezen als het om het personeelsuitje gaat. Iets wat mede komt omdat mensen zich meer bewust zijn van dat het voor iedereen geschikt moet zijn, maar ook dat de budgetten niet enorm zijn.

Leuke bedrijfsuitjes genoeg, maar er wordt toch vaak gekozen voor iets veiligs, zoals bowlen en een borrel. Hugo Haarman, directeur van PUB Events zegt hierover: “Origineel, een beperkt budget, en voor iedereen geschikt. Dit blijft een uitdaging en kost veel uitzoekwerk. Het gevolg is dat veel bedrijven toch voor ‘de veilige keuze’ gaan,” In het genoemde onderzoek komt bovendien nog iets opvallends naar voren, namelijk dat er in bijna de helft van de gevallen helemaal geen bedrijfsuitje wordt georganiseerd.

Leuke bedrijfsuitjes

Dat komt misschien wat negatief over: wie wil er nou elke keer weer bowlen en borrelen? Toch zit er tegelijkertijd wel iets moois achter. Vooral Gen Z vindt het vooral belangrijk dat ze ergens bijhoren, waardoor het sociale aspect van het uitje veel belangrijker is dan wat er daadwerkelijk wordt gedaan. Geen wonder dus dat uitjes die ingewikkelder of spannender zijn dan liever worden vermeden.

Heel veel bedrijven kiezen dan ook voor lekker uit eten of borrelen als hoofdactiviteit, eventueel met nog een kleine activiteit ernaast zoals een escaperoom of een pubquiz. Vooral sportieve activiteiten zijn ‘uit’, wat komt omdat vaak niet iedereen kan of wil meedoen, omdat het minder laagdrempelig is. Ook willen sommige mensen liever niet zwetend of hijgend in de buurt van hun collega’s zijn (of niet in de buurt willen zijn van collega’s die ook in die staat verkeren). Bovendien blijkt uit onderzoek ook dat veertigplussers en hoger steeds minder enthousiast zijn over bedrijfsuitjes: een derde van deze groep blijft liever thuis bij bedrijfsactiviteiten: 1 op de 8 gaat zelfs helemaal niet.

Verder dan de bowlingbaan

Het is jammer dat bedrijven niet verder kijken dan de bowlingbaan, want er zijn juist veel nieuwe, moderne uitjes die erg worden gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan een schilderworkshop met een creatieve inslag of een outdoor teambuilding game. Schilderen in het donker met neonverf is bijvoorbeeld erg hip, en hoeft niet zo duur te zijn. Outdoor teambuilding klinkt vaak ook sportiever dan het is: en dit kan ook vaak laagdrempelig worden gehouden, in samenspraak met het ingehuurde bedrijf dat het verder opzet.

Uiteindelijk zullen mensen altijd iets te klagen hebben over een bedrijfsuitje: dat is nu eenmaal inherent aan een situatie die anders is dan anders. Mensen moeten er nu eenmaal even voor uit hun comfortzone. Wat als werkgever wel helpt, is om duidelijk te zijn in de tijden van het uitje, dus niet alleen de begintijd maar ook de eindtijd, en dat je ook laat weten en hoe het zit met dit uitje doen in de ‘eigen tijd’ bijvoorbeeld. Mensen willen vooral weten waar ze aan toe zijn: zo kunnen ze veel meer ontspannen tijdens een uitje met het team.

[Fotocredits – © Mediteraneo – Adobe Stock]