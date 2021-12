Businesstraining voor artiesten in coronatijd

Inside info van 8 experts

De training is ontwikkeld in samenwerking met meerdere experts uit de Nederlandse hiphop industrie en partner Amerildo de Krijger, eigenaar van BB Music. Een van de experts is Bart van Houten, oprichter van hiphop label Van Klasse. Hij droeg onder andere bij aan het succes van hiphop artiesten Josylvio en Esko. ‘Het is belangrijk dat artiesten zich meer verdiepen in de randzaken rondom muziek in plaats van alleen maar in de studio zitten en tracks uploaden’, vertelt Bart. Gaétan van de Sande, label manager bij Trifecta, het label waar Ali B mede-eigenaar van is, is een van de andere experts. ‘Het is belangrijk dat artiesten hun zaken op orde hebben, bijvoorbeeld: financiën, legal en marketing. Dit vergt ondernemende skills die niet alle artiesten van nature hebben’, volgens Gaétan.

‘Voor veel artiesten is het lastig om dit soort kennis op te doen. Natuurlijk zijn er wel bepaalde scholen zoals de Herman Brood Academie of Rockacademie, maar niet iedere artiest heeft daar geld of tijd voor. Daarnaast mogen dit soort organisaties soms maar een beperkt aantal artiesten toelaten tot de opleiding’, vertelt Erik. ‘Wij zijn het eerste bedrijf in Nederland dat een online training heeft ontwikkeld die zich volledig focust op het business aspect van de muziekindustrie én een betaalbare training aanbiedt.’

Masterclasses om kennis te verspreiden

Sinds vorige week zijn er al meer dan 50 deelnemers aan deze training begonnen, door middel van video’s, opdrachten en reflectievragen leren zij stap voor stap alle kennis toe te passen in de praktijk. Daarnaast organiseert Nederhop ook masterclasses in jongerencentra, poppodia en scholen om de kennis te delen. ‘Hiphop is tenslotte het populairste muziekgenre onder jongeren en we hopen hiermee jongeren te inspireren. Want naast artiesten, is deze training ook geschikt voor producers, managers en jongeren die de ambitie hebben om te werken in de muziekindustrie. De info is namelijk toepasbaar op andere populaire genres zoals pop of EDM.’ Erik sluit af: ‘Laten we er samen voor zorgen dat de muziekindustrie herstelt van de klap die corona heeft uitgedeeld.’