​Amsterdamse startup Cooper Pet Care komt uit stealth-modus

Cooper Pet Care is in 2021 opgericht door Michael Fisher (CEO) en Pavel Timofeev (CTO) nadat ze in 2020 hadden deelgenomen aan het Antler Amsterdam-programma. Antler investeerde tevens in de pre-seedronde van Cooper Pet Care. De twee oprichters, die elkaar bij Antler ontmoetten, sloegen de handen ineen en hebben samen meer dan tien jaar ervaring in start-ups, consultancy en software-ontwikkeling.

Aanbieder van huisdierenzorg Cooper Pet Care heeft €900.000 opgehaald bij Antler, Flyer One Ventures en andere VC's en Business Angels. De Amsterdamse startup biedt een innovatieve online diergeneeskundige dienst (TeleVet) die met een druk op de knop huisdierenbezitters in contact brengt met gecertificeerde dierenartsen.

Online dierenartsdiensten

Cooper Pet Care verleent online dierenartsdiensten aan moderne huisdierbezitters. Met een druk op de knop boeken ze een videoconsult met gecertificeerde dierenartsen om de klachten van hun huisdier te bespreken en advies te krijgen over de gezondheid van hun huisdier, voeding of gedrag.

De directe toegang tot een online dierenarts verlaagt de drempel om hulp van een dierenarts te zoeken en biedt de klanten vanuit hun eigen huis toegang tot een erkende dierenarts. Het platform van Cooper Pet Care heeft ook een innovatieve AI-gestuurde symptoomchecker, die zowel een snelle triage van symptomen als onmiddellijke vervolgstappen mogelijk maakt.

Door de pandemie is het aantal honden in Nederland tussen 2020 en 2022 met 30% gestegen. Het aantal katten steeg in dezelfde periode met 20%. In de hele EU zijn vergelijkbare groeicijfers in aantallen huisdieren te zien. Met het toenemende gebruik van telegeneeskunde voor zowel mensen als hun huisdieren maakt de markt in de komende jaren een stevige groei door.