​Alles wat je moet weten over SD-WAN

Als je als bedrijf volop de cloud wil benutten, dan moet je wel eens hebben gehoord van SD-WAN. Deze technologie is een architectuur die op software is gebaseerd en zorgt voor een virtuele ‘schil’ op een netwerk dat juist weer hardwarematig is. Dit zorgt ervoor dat er binnen een bedrijf efficiënt verkeer over een WAN kan worden gestuurd. Wat daar de voordelen en nadelen van zijn, lees je hier.



SD-WAN

SD-WAN is een enorm populaire technologie voor bedrijven, omdat het verschil is dat het in de cloud werkt. Dat is iets wat we niet gewend zijn van traditionele WAN’s op een gewone router. Om dat met een conventionele router toch voor elkaar te krijgen, moeten er allerlei omwegen worden gemaakt die de verbinding niet ten goede komen. Daarom is SD-WAN populair: het biedt ondersteuning voor datacenters, clouds en software-as-a-service-diensten, waaronder Dropbox en Microsoft 365. Allerlei netwerkproblemen verdwenen als sneeuw voor de zon en daarbij konden bedrijven ook nog eens kosten besparen.

In eerste instantie is een SD-WAN wat duurder: je bent immers oude apparatuur aan het vervangen, maar uiteindelijk verdient het zich terug in onder andere snelheid en het zorgen dat je bedrijf klaar is voor de toekomst, dankzij de mogelijkheid om in de cloud te werken. Iets dat we uiteraard een enorme vlucht hebben zien nemen toen de coronatijd inzette. Nog steeds werken bedrijven meer dan ooit in de cloud en daarbij helpt SD-WAN. De cloud is handig omdat je allerlei belangrijke zaken gewoon vanuit huis kunt doen, of waar dan ook.

Je kunt altijd even op de cloud inloggen en iets controleren of iets versturen. Dankzij de cloud kun je op het strand van Portugal hetzelfde werk doen als je op een kantoor in Rotterdam zou doen. En je kunt nog even snel iets op je telefoon aanpassen in een presentatie, wanneer je je laptop allang niet meer bij de hand hebt. Het heeft grote voordelen waardoor het bedrijf 24/7 goed en wel kan functioneren.

Veelzijdige ondersteuning

Zo kan die zorgen voor een hogere capaciteitsbandbreedte, een verbeterde netwerkzichtbaarheid en het aanbieden van meerdere verbindingssoorten. Hierdoor kun je onder andere goedkopere verbindingstypen kiezen en dat scheelt weer in de portemonnee. Daarnaast wordt kritisch verkeer automatisch gerouteerd naar links die een hogere bandbreedte hebben, wat zorgt voor minder haperingen en verlies en dus zorgt voor betere prestaties. SD-WAN kan gebruikmaken van verschillende media: is er een storing op de LTE-connectie, dan kan er worden gekozen voor de DSL-connectie om je bedrijfsprocessen gewoon online te houden zoals je gewend bent.

Tot slot is het natuurlijk de vraag hoe het zit met het beheer, iets wat altijd een vrij grote kostenpost is geweest. SD-WAN is in staat om direct op real-time netwerkproblemen te reageren, waardoor er al een deel van het dure beheer uit handen wordt genomen. Er zijn echter ook nadelen te bespeuren aan SD-WAN, zoals missende kennis in bedrijven. Zo is een SD-WAN niet waterdicht voor een datalek, en juist omdat alles in connectie is, hoeft het maar één systeem te zijn dat geïnfecteerd gaat en de rest gaat meteen mee. Plus, ook al gebeurt er veel automatisch: updates moeten zeker door de mens gecontroleerd worden om zeker te stellen dat je met de nieuwste, veiligste software werkt.

Toch zijn dit maar kleine nadelen die zeker niet opwegen tegen de enorme voordelen die er uit SD-WAN te halen zijn. Laat je dus eens wat dieper informeren over deze technologie en of deze bij je organisatie past. Het eindresultaat kan je nog wel eens verbazen.

[Fotocredits - Gorodenkoff © Adobe Stock]