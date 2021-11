All-Inn Verspreidingen op overname pad

Zijn huis-aan-huis-kranten nog aan de orde van de dag? Meestal wel, want deze staat meestal vol van informatie van de gemeente die je toch nodig hebt. Deze kranten worden daarom toch nog veel gelezen en dient dus nog gewoon rond gebracht te worden. All-Inn Verspreidingen uit Twello ziet er zeker brood in en is op overname pad.

All-Inn Verspreidingen uit Twello neemt Reclamediensten de Schakel uit Voorhout in zijn geheel over. Beide partijen hopen de transactie voor het einde van 2021 af te ronden. De overname verstevigt de positie van All-Inn Verspreidingen in de markt van huis-aan-huiskranten in Nederland.

Recente uitbreidingen All-Inn

De afgelopen maanden sloten vijf verspreidorganisaties uit het oosten van Nederland zich aan bij All-Inn. Met de toevoeging van De Schakel breidt het verspreidgebied zich uit naar het westen van Nederland. Met in totaal drie locaties verzorgt All-Inn wekelijks de verspreiding van meer dan 1,5 miljoen huis-aan huis-kranten en een veelvoud aan folders.

Integratie van werkzaamheden

Medewerkers van De Schakel zetten onder de vlag van All-Inn hun werkzaamheden voort. Zij verspreiden 320.000 bladen per week. “We zijn 56 jaar geleden begonnen. Door in te zetten op kwaliteit en flexibiliteit is het familiebedrijf uitgegroeid tot wat het vandaag de dag is. Onze cultuur sluit naadloos aan bij de visie van All-Inn. Dit biedt ons én onze klanten een fantastische toekomst.” aldus Marion Klootwijk, directeur Reclamediensten De Schakel.

Focus op lokaal en continuïteit

Het uitbreiden van het verspreidingsgebied past, net als investeringen in techniek, bij de groeiambitie van All-Inn. Pim Jansen, directeur All-Inn, vertelt enthousiast: “Onze focus ligt op lokaal. We zetten in op kwaliteit, continuïteit voor uitgevers, en optimaal bereik en conversie voor retail en mkb. Het samengaan met De Schakel biedt ons synergie en geeft medewerkers en klanten een nieuw perspectief.”