Vriendelijke snelheidsborden gaan politie informeren

Als je regelmatig op de weg zit, dan heb je ze ongetwijfeld wel eens gezien. De verlichte borden waarop de snelheid staat waarmee je op dat moment rijdt. Vaak gevolgd door een lachende of boze smiley om aan te geven of je al dan niet harder rijdt dan de toegestane snelheid. Het zijn geen flitspalen, maar puur een manier om weggebruikers bewust te maken van het feit dat ze te hard rijden. In Den Haag worden nu 60 zogenoemde ‘slimme smiley borden’ geplaatst. Ook die flitsen niet, maar ze geven de informatie van hardrijders wel door aan de politie.

Veel hardrijders? Dan vaker snelheidscontroles

Automobilisten die in Den Haag rondrijden en geconfronteerd worden met ‘boze smileys’ bij een van die borden, hoeven zich niet druk te maken dat ze naar aanleiding daarvan een bekeuring in de brievenbus zullen vinden. De nieuwe snelheidsborden hebben geen camera. Dat betekent dus ook dat er geen kentekens of andere informatie van de voorbij zoevende hardrijders geregistreerd worden. Ze registreren alleen het aantal hardrijders en de tijdstippen waarop ze voorbij kwamen.

Maar, de gemeente Den Haag en de politie gaan de informatie over hardrijders die door de slimme smiley borden aangeleverd wordt wel gebruiken om te bepalen waar snelheidscontroles gehouden worden.