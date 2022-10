​Voor autoliefhebbers: 5 toffe wannahave auto’s van The Block Zone

Je kunt bij LEGO wel een paar toffe auto’s vinden, maar soms heeft de leverancier van plastic steentjes het niet helemaal bij het rechte eind. De Volkswagen-bus, die is bijvoorbeeld niet helemaal rond genoeg. Ben je op zoek naar een alternatief met iets meer karakter? Dan is een bouwwerk van The Block Zone waarschijnlijk een goed idee. Of je het nu cadeau doet of voor jezelf koopt… Deze vijf automotive builds zijn fantastisch. Waarschijnlijk ken je The Block Zone nog niet, maar het is een groep enthousiastelingen die al jaren samen de vetste auto’s nabouwen met plastic steentjes. Het doel? Geen bestaande bouwwerken nabouwen, maar wel bestaande auto’s zo realistisch mogelijk overbrengen. Die modellen zetten ze bovendien te koop, zodat je zelf thuis zo’n bijzonder bouwwerk kunt neerzetten, zonder dat je het wiel hoeft uit te vinden. Niet dat je je handen niet uit de mouwen moet steken: het leuke is dat je net als bij IKEA zelf thuis de boel nog in elkaar mag gaan zetten. Heb je het toch een beetje zelf gedaan. The Block Zone heeft allerlei verschillende bouwwerken op zijn site staan: het streeft er zelfs naar om elke dag een nieuw design te hebben. Dat is pittig! Het doet dat dan ook niet alleen: het team werkt met honderden ontwerpers en fabrikanten samen om de mooiste modellen te creëren. Het verschilt dan ook veel in onderwerpkeuze: ruimtetelescoop James Webb is erbij, maar bijvoorbeeld ook een 3D-bouwwerk van het beroemde Japanse golfschilderij. Het zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd: waar ga je beginnen? Nou, misschien met één van deze vijf: R34 GT-R

Hij is 3383 steentjes groot, heeft een toffe ‘paintjob’ van zilver en felblauw en representeert een 1:8-schaalmodel van de Nissan Skyline GT-R R34. Het toffe is dat er aan alle details is gedacht: hij heeft zelfs de chauffeur aan de rechterzijde, in plaats van de linkerzijde: helemaal hoe het hoort. Dit is de auto uit de Fast & Furious en dat maakt het al een heel gewild model, maar zeker omdat er ook heel veel mee kan: wil je liever de deuren open of de motorkap open? Geen probleem. Zo kun je immers nog beter die 6-cilinder motor laten zien. Lees hier alles over deze Nissan Skyline GT-R R34.

SUBARU WRX STI Een andere mooie bolide, dat is de Subaru WRX STI. Dat is niet alleen een mooie auto van zichzelf, het model van The Block Zone is ook fantastisch: je kunt hem zelfs op afstand besturen, want hij rijdt vanzelf. Deze auto werd door veel mensen aangevraagd (want ja, Subaru-fans zijn ook wel heel fanatiek) en heeft net als het bovenstaande model ook de mogelijkheid om de motorkap en de deuren te openen. Dit model is schaal 1:14 en is een echte 4 wheel-drive. Klik hier om verder te lezen over de Subaru WRX STI.

ZONDA R Pagani is een Italiaans en vrij jong automerk dat vooral gespecialiseerd is in supercars. Heb je minder dan 1 miljoen euro bij je, dan kun je beter weer naar huis gaan. Eenmaal thuis kun je dan de Zonda R van The Block Zone overwegen, want dit 2298 steentjes tellende bouwwerk kost met 186,95 euro toch aanzienlijk minder, terwijl het ook een fijne eyecatcher is. Je kunt zelfs tegen bijbetaling een variant van de bolide krijgen die je op afstand kunt besturen. Deze Pagani is schaal 1:8 en meet maar liefst een halve meter lang. Meer weten over Pagani Zonda R? Klik hier.

SHADOW EDITION V12 PRANCING HORSE Deze auto is de auto die Batman had moeten rijden. Deze auto bevat meer dan 3000 stukjes en is schaal 1:8. Je kunt ook hier de deuren en de motorkap openen, naast de achterbak. Deze auto is niet alleen mooi van de buitenkant: ook zijn binnenkant mag er zijn. Er is aan deze zwarte hengst veel detail toegevoegd en dat maakt het ook onder de motorkap een black beauty. Met zelfs aanpasbare stoelen, mocht je er toch een pop van Batman in willen zitten. Gewoon, omdat het kan. Klik hier om weer te weten te komen over deze black beauty.

GERMAN WAGON Dit is het langverwachte bouwwerk van 2022. Hij is volledig op afstand te besturen en meet maar liefst een halve meter lang. Met de meer dan 2800 steentjes ben je wel even bezig en dat is het waard: het interieur van deze bouwbare bolide is extreem gedetailleerd. Je kunt bij deze auto ook vanalles en nogwat openen en hij bevat veel unieke onderdelen, zoals de wielen, de wielbogen en de remschijven. En die box op de bovenkant? Zelfs die kun je open doen en vullen. Klik hier om meer te zien over de German Wagon.

The Block Zone Deze vijf bolides zijn wat ons betreft ideale keuzes. Het toffe aan het zelf nog mogen bouwen is dat je zelf precies weet uit welke onderdelen de auto bestaat. Al bouwende merk je dat je een differentieel aan het maken bent, of juist iets van het interieur. Dat kan dus ook heel leerzaam zijn voor iemand die beter wil begrijpen hoe een auto werkt. Niet alleen vermakelijk en mooi, maar dus ook heel leerzaam. Uiteraard zijn er nog veel meer toffe sets beschikbaar. Dus breng vooral een bezoek aan de website om even rond te kijken. Voor ieder wat wils.