Volwaardige webbrowser van Vivaldi voor Android Automotive OS

Daarbij komt dus ook dat de Vivaldi browser de eerste compleet uitgeruste, met alle bekende functies, webbrowser voor het Android Automotive OS is. Tot op dit moment was zo’n browser daarvoor nog niet beschikbaar. D

De Polestar 2 van de gelijknamige Zweedse EV-fabrikant wordt de eerste EV die voorzien is van de eerste browser voor het Android Automotive OS, ontwikkeld door Vivaldi. Volgens zowel Polestar als Vivaldi was de toevoeging van een webbrowser met alle functies zoals we die kennen van browsers op smartphones en pc’s de grootste wens van Polestar rijders. Die wens wordt met de komst van de VIvaldi browser nu dus vervuld.

Veiligheid en privacy

Uiteraard is de browser om veiligheidsredenen alleen te gebruiken wanneer de auto stil staat, in parkeerstand. Wanneer je een streaming video app gebruikt, bijvoorbeeld om muziek of video te luisteren en kijken, dan wordt de videofunctie uitgeschakeld wanneer de auto gaat rijden en is alleen de audio nog te horen. Tijdens het rijden is het ook niet mogelijk om bestanden te downloaden.

Om de privacy van gebruikers te waarborgen worden browsegegevens niet door de auto opgeslagen. Browsegegevens kunnen eventueel wel uitgewisseld worden met andere apparaten, mits de gebruiker zowel in de auto als op die apparaten hetzelfde VIvaldi-account gebruikt én ingelogd is. Die gegevens worden niet gedeeld met Polestar.