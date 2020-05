Toyota Highlander​, een 7-persoons SUV​, komt ook naar Nederland

Toyota haalt voor het eerst de Toyota Highlander, een 7-persoons SUV , naar Nederland. De Highlander - in Europa exclusief leverbaar als Hybrid - is de nieuwste toevoeging aan het ruime hybride SUV-aanbod van Toyota. De verwachting is dat de Highlander begin 2021 bij de Nederlandse Toyota dealer staat.

De Toyota Highlander is ontworpen volgens de filosofie van Toyota New Global Architecture (TNGA) en staat op het lichtgewicht en extra stijve GA-K-voertuigplatform. Dat biedt een aantal voordelen: zoals een hoog comfort, veel (actieve) veiligheid en een hoge mate van rijplezier, mede door het lage zwaartepunt van het platform. De efficiënte geëlektrificeerde hybride-aandrijflijn zorgt ervoor dat het benzineverbruik en de emissies laag zijn. Verder is de Highlander standaard uitgerust met intelligente All-Wheel Drive (AWD-i) en beschikt de SUV over een maximaal trekgewicht van 2.000 kilo, ideaal dus als caravantrekker.