Toyota gaat ook camera’s gebruiken voor zelfrijdende tech

De geavanceerde automatische rijhulpsystemen, die ervoor moeten zorgen dat auto’s helemaal autonoom door het verkeer kunnen laveren, maken vaak gebruik van radartechnologie, Lidar genaamd. Tesla doet het anders, en goedkoper – als kun je dat aan de prijs van de Autopilot systemen niet aflezen – met camera’s. Musk roept al langere tijd dat die systemen net zo veilig en nauwkeurig werken als de duurdere Lidar. Daarover kun je twisten. Wat uiteindelijk de standaard gaat worden, dat zal de komende jaren moeten blijken. Uiteraard moet dat systeem, wat het ook wordt, extreem veilig en betrouwbaar zijn.

Ook Toyota werkt aan een automatische piloot met camera’s

Toyota, zo meldt Reuters, is nu ook bezig met de ontwikkeling van een zelfrijdende technologie met behulp van camera’s. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat de systemen kunnen beschikken over zo veel mogelijk data van voertuigen. Toyota is een van de grootste autofabrikanten ter wereld, veel groter nog dan Tesla (als het gaat om aantallen).

“We hebben veel gegevens nodig. En het is niet voldoende om slechts een kleine hoeveelheid gegevens te hebben die kan worden verzameld uit een kleine vloot van zeer dure autonome voertuigen", aldus een voormalige technisch directeur van Woven Planet tegenover Reuters.

De op camera gebaseerde systemen zijn uiteindelijk voordeliger dan Lidar. “Woven Planet gebruikt camera's die 90% goedkoper zijn dan de sensoren die het eerder gebruikte en die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd in wagenparken van personenauto', zegt de ex-manager van Woven Planet.