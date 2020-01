Superblocks in Barcelona moeten zorgen voor autovrije stad

Superblocks is een radicaal plan van Barcelona om luchtvervuiling en geluidsoverlast van het verkeer in de stad flink terug te brengen. Het plan zou volgens de stad honderden levens kunnen redden, met name door het terugbrengen van de luchtvervuiling. De initiatiefnemers hopen ook dat het plan een voorbeeld is voor andere steden.

Wat zijn superblocks?

Barcelona is opgedeeld in kleine blokken om zo makkelijk te kunnen navigeren in de stad, door het aantal blokken te tellen dat je wandelt. De superblocks die de Spaanse stad heeft ingevoerd zijn negen van de originele blokken samengevoegd tot één blok. Binnen dit blok is het verboden om met de auto te rijden. Het is natuurlijk nog wel mogelijk voor ambulances of noodzakelijke leveranciers om binnen het gebied te rijden, maar wel met een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur.

Ook auto’s van buurtbewoners mogen niet meer op de weg geparkeerd staan, maar moeten geparkeerd worden in een ondergrondse parkeergarage in de nabije omgeving. Door deze aanpassingen is er aanzienlijk meer ruimte voor groen, leefruimte en speeltuinen voor kinderen. Volgens Barcelona nemen auto’s tot 60 procent van de publieke ruimte in de stad in. Dit klinkt misschien als heel veel, en dat is het ook, maar de stad is hier zeker geen uitzondering in. Het is een probleem waar wereldwijd veel steden last van hebben.

Momenteel zijn er zes superblocks, maar Barcelona wil er uiteindelijk honderden en het doorvoeren in heel de stad.