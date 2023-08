Studenten jailbreaken een Tesla

Jailbreaken, het was jarenlang dé manier om (provider) gelockte iPhones ‘vrij’ te schakelen voor gebruik in combinatie met een andere simkaart of het installeren van ‘third party’ software. Duitse onderzoekers (of hackers, zo je wilt) zijn er nu in geslaagd om een Tesla te jailbreaken. Daarmee kunnen ze in principe toegang krijgen tot functies waarvoor je normaliter je beurs moet trekken bij Tesla. Denk bijvoorbeeld aan de Full Self Driving optie.

Tesla jailbreaken

Echter, voordat je nu op zoek gaat naar de jailbreak software om je eigen Tesla illegaal te ‘upgraden’, dan kun je alvast stoppen daarmee. De de onderzoekers claimen weliswaar dat hun methode werkt, maar ze zijn er in de praktijk nog niet in geslaagd om dat daadwerkelijk ook te testen en werkend te krijgen. Daarvoor is nog wat meer reversed engineering nodig. Volgende week, tijdens de Black Hat conferentie voor cybersecurity zullen ze daar meer over gaan vertellen, en hopelijk ook laten zien.

Volgens een van de drie onderzoekers, een student van de Technische Universiteit van Berlijn, hebben ze voor het ‘kraken’ van de softwarebeveiliging van een Tesla fysieke toegang tot de auto nodig, En dat is volgens hem precies waar de jailbreak functie kan helpen. Ze noemen zichzelf overigens geen kwaadwillende hackers. Ze zijn op onderzoek uitgegaan omdat ze voor hun Tesla geen 300 dollar willen betalen voor verwarmde stoelen, aldus Christian Werling, een van de drie studenten, tegenover TechCrunch.