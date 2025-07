Porsche voegt drie 911-modellen toe aan de line-up

De Targa: 60 jaar stijl én techniek

De Targa is niet zomaar een model; het is een stukje Porsche-historie. Wat ooit begon als een ‘veiligheidscabriolet’ voor de Amerikaanse markt – met een vaste rolbeugel en afneembaar dak – is nu een van de meest karaktervolle 911-uitvoeringen. De techniek is in die zestig jaar natuurlijk flink geëvolueerd. Sinds 2014 opent het dak volledig automatisch: een waar schouwspel dat binnen 20 seconden verandert van coupé in open sportwagen.

Het dak is er in vier tinten, en de brede beugel plus gebogen achterruit zijn een knipoog naar het ontwerp van Butzi Porsche uit de jaren ’60. De naam? Die komt nog altijd van de Targa Florio, de beruchte langeafstandsrace in Sicilië.