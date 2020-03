Tijdens deze Corona crisis ontstaan er tal van innovatieve, leuke en vriendelijke initiatieven. Zo heeft Enterprise Car Sharing & Rental uit Amsterdam een speciaal aanbod opgezet voor al onze zorgverleners. Als uitgangspunt wilde ze een veilige reisomgeving creëren voor de mensen die we nu het hardst nodig hebben en waarop we rekenen. Mede gezien het feit dat de NS heeft aangekondigd het aantal treinen per uur naar 2 terug te brengen.

Ov retour prijs wordt autohuur dagprijs voor zorgverlener

Ze hebben de autohuurvoorwaarden voor medisch personeel en medewerkers uit de zorgsector volledig aangepast. Het tarief dat de zorgverlener normaal gesproken voor een reguliere reis met openbaar vervoer zou betalen wordt de huurprijs per dag voor een auto.

“Een gedeelte van ons wagenpark komt stil te staan door het wegvallen van het internationale toerisme en zakelijke reizigers. Wij stellen daarom per direct een deel van ons wagenpark beschikbaar voor de medische en zorg sector in de regio's Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Wij hebben ons proces erop ingericht dat auto’s volledig gedesinfecteerd kunnen worden opgehaald op onze vestigingen. Verder kunnen zij er de komende 2 maanden in blijven rijden als zij dat willen”; aldus Thomas Wolters (CEO Enterprise Netherlands)

Kunnen ze u, uw collega of de zorginstelling waarvoor u werkt helpen? Neem dan contact met ze op. De lijnen staan open.