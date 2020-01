Mercedes: de populairste klassieker van Nederland

Oldtimers van Mercedes zijn de favoriete klassieke auto’s onder Nederlanders. Na de modellen van het Duitse merk zijn de klassiekers van Citroën en Volvo het meest in trek. Niet alleen onder Nederlanders is de Mercedes populair, ook in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) voert Mercedes de boventoon: maar liefst 23% van de klassieke auto’s die in 2019 in deze regio verkocht werden waren van het merk Mercedes. Zo blijkt uit cijfers over klassieke auto’s van Catawiki in samenwerking met het Italiaanse automagazine Quattroruote.

In de 6 markten die mee zijn genomen in het onderzoek (Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje) ligt de gemiddelde prijs van een Mercedes hoger dan 15.000 euro. Van de oldtimers die in 2019 onder de hamer gingen vond een kwart van de verkopen plaats onder landgenoten; maar liefst driekwart (75%) van de geveilde klassiekers ging voorbij de landgrenzen van de verkoper.