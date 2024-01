Meeste filevertraging in Den Haag, goedkoopste benzine in Den Bosch

Elk jaar maakt TomTom een overzicht van vertragingen en andere leuke en minder leuke feitjes die het bedrijf af kan leiden uit de bergen met data die de verkeersservice van TomTom verzamelt. Van de steden met de meeste vertragingen door files tot en met de steden waar auto’s het minst snel vooruit komen. En dan niet alleen voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld waar TomTom Traffic actief is.

Meeste vertraging door files in Den Haag

Als Nederlanders weten we dat filerijden voor heel veel mensen, met name in het westen en midden van ons land, een dagelijkse bezigheid is. Volgens TomTom Traffic rijd je tijdens de spits het vaakst, of langst, in de files in Den Haag. Wanneer je in die stad 230 dagen werkt en 10 kilometer van je werk woont, dan stond je in 2023 ruim 72 en een half uur in de file. Utrechtenaren verloren een kleine 71 uur met filerijden en Nijmegenaren stonden met bijna 60 en een half uur op nummer drie.

Amsterdammers komen met iets meer dan 55 uur nog goed weg. Die stad stond qua files in 2023 op de vijfde plek, net achter Rotterdam waar forenzen vorig jaar bijna 59 uur in de files stonden.

Goedkoopst rijden deed je in Den Bosch

TomTom Traffic houdt ook de prijzen van brandstof bij. Hoewel de gemiddelde autorijder die in een strook van pakweg 30 kilometer van de Belgische of Duitse grens woont, weet dat je voor de goedkoopste benzine en diesel even de grens over moet, geldt dat niet voor miljoenen andere Nederlandse automobilisten. Die konden vorig jaar volgens TomTom het voordeligst rijden in Den Bosch. Amsterdam was het duurst.

Bij die berekening wordt overigens niet alleen gekeken naar de prijs van de benzine, diesel en elektriciteit. TomTom Traffic rekent ook het verlies aan brandstof of elektriciteit mee dat veroorzaakt wordt door files en andere vertragingen. “Voor dieselauto's was de gemiddelde autorit in 2023 14% goedkoper dan in 2022, en voor benzineauto's 10% goedkoper. Ook extra brandstofkosten (benzine en diesel samen) die veroorzaakt worden door vertraging in het verkeer zijn afgenomen, met 5%. Toch zorgde de gemiddelde brandstofauto op jaarbasis voor €75,- extra kosten door verkeersdrukte”, aldus TomTom.

Hieronder staat de top 5 van duurste steden in Nederland. Daarbij wordt uitgegaan van de brandstofkosten voor 10.000 kilometer per jaar. Den Bosch staat, als goedkoopste stad met 1047 euro, niet op die lijst.