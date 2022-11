​Maak je auto slimmer met een achteruitrijcamera

De meeste moderne auto’s zijn er al van voorzien: een achteruitrijcamera. Zo kun je handig bij het inparkeren zien hoe je ervoor staat. Heb je helemaal niet zo’n moderne auto, maar ben je ook weer geen enorme held met inparkeren, dan kun je ook kiezen voor een losse achteruitrijcamera.



Achteruitrijcamera

Inparkeren is, ook als je het al heel vaak hebt gedaan, soms een uitdaging. Meestal is dat omdat andere mensen hun auto’s zo neerzetten dat er bijvoorbeeld alleen een heel ongemakkelijk plekje beschikbaar is. Tegelijkertijd zijn er veel plekken in Nederland waar een chronisch parkeerplaatstekort heerst. Reden om het jezelf iets makkelijker te maken met een camera die laat zien hoe het achteruitrijen gaat. Daar heb je zelfs een speciale achteruitrijcamerawinkels voor.

Deze camera’s weten je auto wat slimmer te maken, omdat je zo een hulpje bij de hand hebt waarmee je via het bijgeleverde scherm kunt bekijken wat er achter je auto gebeurt op plekken die je zelf niet kunt zien. Ook erg handig als je bijvoorbeeld een andere auto hebt en even moet wennen aan het formaat van de auto. Of als je geliefde net zijn of haar rijbewijs heeft en wat hulp kan gebruiken als er in jouw bolide wordt gereden.

Derde remlicht

Een achteruitrijcamera is verkrijgbaar vanaf ongeveer 200 euro voor een complete set. Het is ook mogelijk een achteruitrijcamera te kopen die meteen een derde remlicht heeft. Zo ga je nog veiliger de weg op. Er is veel verschil tussen de camera’s. Sommigen zijn voorzien van een speciale coating om stof tegen te gaan, anderen hebben verwarming om condensvorming op de lens tegen te gaan.

Het is ook mogelijk om geluid van de camera door te laten komen, de camera te spiegelen of van een raster te voorzien zodat je een nog betere inschatting kunt maken bij het achteruit rijden. Hoe meer mogelijkheden, hoe duurder een camera vaak is, maar het heeft uiteraard volledig met jouw wensen te maken. Hoef je geen geluiden te horen, maar wil je vooral gewoon zien wat er gebeurt, dan kom je met een achteruitrijcamera die wat goedkoper is al ver.

Je kunt een camera zelf monteren, maar het is ook mogelijk om het te laten doen. Veel achteruitrijcamera’s gaan gepaard met een scherm dat in de auto kan worden gebouwd en daar is wat handigheid voor nodig. Door dat aan een professional over te laten weet je dat alles goed werkt en kun je met een extra veilig gevoel de weg op gaan.

[Fotocredits - visoot © Adobe Stock]