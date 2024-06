Een gek gezicht: deze menselijk uitziende robot in een auto

Cute of Creepy? Schattig of schrikbarend: een menselijke robot die in de bestuurdersstoel zit van een auto en er ook daadwerkelijk -zij het tergend langzaam- mee rijdt. Het is nu een feit. Een robot die Musashi heet kent de fijne kneepjes van autorijden en laat die ook zien. Hoewel: het zijn juist de fijne kneepjes die Musashi nog niet zo in de vingers heeft. Rijden kan wel, maar Musashi straks als chauffeur op de schoolbus: dat ziet de maker de komende 50 jaar nog even niet zitten.

Autorijdende robot

We zijn inmiddels gewend dat er zelfrijdende auto’s bestaan, ook al zien we ze hier nog niet op de weg, maar een robot achter het stuur, dat ziet er dan weer op een andere manier futuristisch uit. Kento Kawaharazuka van de Universiteit van Tokio ontwikkelde Musashi, die camera’s in zijn ogen heeft en druksensoren in handen en voeten. De robot kan 5 kilometer per uur rijden op niet-openbare wegen en kan alleen vooruit: er worden geen bochten gemaakt. Er zit ook weinig ‘gas’ onder het pedaal, dus al zou het voetje van Musashi een keer uitschieten, dan is er geen man overboord. En in de eenpersoonsauto waarin deze robot rijdt, is er uiteraard sowieso geen man overboord. Eerst maar eens goed leren rijden.

Volgens de maker zal dat waarschijnlijk pas over 50 jaar echt succesvol kunnen zijn, maar dat is ook niet waarvoor Musashi dient. Het is meer een soort conversation piece, een gespreksonderwerp om mensen te laten nadenken over rijdende robots. Zelfrijdende auto’s zouden niet als mensen moeten rijden, maar mens-achtige robots worden juist wel weer gemaakt om zo menselijk mogelijk te doen. Je ziet aan Musashi vergeleken met een zelfrijdend systeem zonder menselijk uiterlijk, dat er heel andere zaken nodig zijn om veiligheid te garanderen in de auto: dingen die mens-achtige robots simpelweg niet echt in zich hebben. Een interessante manier om robots te vergelijken, en natuurlijk de rol die de mens hierin speelt. Musashi zal je dus niet snel zien rijden: letterlijk en figuurlijk, maar maakt toch belangrijke meters.