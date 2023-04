De lawaaiflitspaal deelt nog geen boetes uit

Nederland is weer een flitspaal rijker. Alsof we er nog niet genoeg hadden. De snelheids- en roodlicht flitspalen kent iedereen wel. Ook de speciale flitsers (camera’s) die in de auto kunnen kijken of je niet met je smartphone of tablet aan het ‘spelen’ bent, worden steeds vaker ingezet. Relatief nieuw is de zogenoemde lawaaiflitspaal. Zoals de naam al aangeeft gaan die straks voertuigen flitsen – voornamelijk motoren, maar zeker ook luidruchtige auto’s – die te veel decibels produceren.

Boete kan duur worden, maar het duurt nog even

Dus, ga jij met je ronkende Harley of gillende Ducati de weg op, zorg dan dat je tweewieler niet te veel lawaai maakt, want een boete kan behoorlijk in de papieren lopen. Een overschrijding van 4 decibel kan je namelijk al 450 euro gaan kosten. Bij lawaaierige motorvoertuigen denkt vrijwel iedereen natuurlijk meteen aan motoren. Toch wordt in woonwijken en natuurgebieden ook veel geklaagd over knetterende scooters en auto’s met sportuitlaten. Ook die kunnen, als ze de geluidslimieten overschrijden, door de lawaaiflitspaal ‘gekiekt’ worden.

Toch duurt het volgens insiders nog enkele jaren voordat met de lawaaiflitspalen in Nederland – die in een aantal gemeenten al getest worden –de eerste boetes uitgedeeld gaan worden.

Dat wil niet zeggen dat je helemaal niet beboet kunt worden voor een te luidruchtige uitlaat. De politie voert al jaren met enige regelmaat ‘lawaaicontroles’ uit, met name in gebieden waar veel motoren rijden. Denk bijvoorbeeld aan het Zuid-Limburgse Heuvelland. Bestuurders van motorvoertuigen die bij dergelijke controles, met een decibelmeter, te veel lawaai blijken te produceren, worden getrakteerd op een bekeuring en, als ze pech hebben, de mededeling dat ze niet meer verder mogen rijden voordat hun voertuig weer aan de geluidsnormen voldoet.