De Hennessey Venom F5 heeft meer pk’s dan de Red Bull van Max

Zelf rij ik op dit moment rond in een Peugeot 508SW PSE met een gecombineerd vermogen van een paar honderd pk. Die gaat al als de brandweer. Hoe anders moet dat gevoel zijn als je in een bolide zou stappen met meer dan 1800 pk? Inderdaad, bijna het dubbele van het vermogen van de Red Bull van Max! Vanaf vandaag (2 december) is de Hennessey Venom F5, want daar heb ik het over, te bewonderen in het Petersen Museum in Los Angeles. Ow, en deze week is ook het eerste exemplaar aan de eerste klant geleverd.

Zeven jaar ‘in de maak’

De Hennessey Venom F5 werd, als supercar concept, in 2014 aan de wereld gepresenteerd. In 2017 was een productie schaalmodel te zien op de SEMA autoshow van Las Vegas. En enkele weken geleden kon de fabrikant de eerste van in totaal 24 exemplaren – meer worden er niet gemaakt – onthullen. In theorie moet de Venom F5 met zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur de Bugatti Veyron van de troon stoten als snelste ‘personenauto’ ter wereld. De Veyron haalt immers ‘slechts’ zo’n 431 km/h. Zover is het nog niet voor de Venom F5, want een echte recordpoging is nog niet gedaan. Tot die tijd blijft de grens van 500 km/h nog theorie.

De Hennessey Venom F5 wordt aangedreven door een op maat gemaakte 6,6-liter V8-benzinemotor met turbocompressor die een maximaal vermogen van 1.817 pk en een koppel van ruim 1600 nm levert. De motor, Fury genaamd, wordt exclusief door HPE in eigen huis gebouwd. Het vermogen gaat naar de achterwielen via een zeventraps CIMA geautomatiseerde handgeschakelde transmissie met enkele koppeling en een sperdifferentieel.