Boekhoudkundige ‘fouten’ nekten beursgang EVBox

Het aanleggen van laadpalen voor EV’s is een industrie die de afgelopen jaren aardig (ahum) op gang gekomen is. Behalve snellaadstations, zoals die van FastNed, groeit ook het aantal thuisladers als kool. Het Nederlandse EVBox is een van de grotere spelers in die markt. Gestart in 2010 hebben zij nu al meer dan 200.000 laadpalen en ‘boxen’ opgeleverd. Het was de bedoeling dat het bedrijf, dat in 2017 overgenomen werd door energiereus Engie, begin dit jaar de beurs van New York zou gaan. De verwachte beurswaarde zou meer dan 1 miljard dollar gaan bedragen. Die beursgang werd al enkele keren uitgesteld en liep eind december definitief spaak. Een echte reden werd daarvoor toen niet gegeven, anders dan dat het afblazen van de beursgang in onderling overleg met zakenpartner TPG Capital overeengekomen was. Een zogenoemde ‘beursgenoteerde lege huls’ constructie van die zakenpartner zou het vehikel worden waarmee EVBox de beursgang zou uitvoeren.

Fouten in de boekhouding

Het FD meldde vandaag, op basis van eigen onderzoek, dat financiële malversaties, of ‘fouten in de boekhouding’ daar een rol in gespeeld hebben. In het traject dat naar de beursgang zou moeten leiden zijn de nodige problemen opgedoken. Zo zou EVBox meerdere keren niet in staat geweest zijn goedgekeurde jaarcijfers te overleggen aan TPG Capital. Daarover schreef NRC eind december al. EVBox reageerde op de afgeblazen beursgang met de verklaring dat door een ‘tekort aan onderdelen’ de veel onzekerheid ontstaan was over de ‘timing en waardering’.

Het FD heeft nu in de voorlopige jaarcijfers van EV Charged, de holding, ontdekt dat er ‘materiele’ fouten zitten in de jaarrekening over 2019. Die zouden zijn ontstaan door ‘vergissingen, misbruik of een verkeerd gebruik van feiten’. In lekentermen, er is geknoeid met cijfers – omzet en marges. Dat hoeft niet te betekenen dat gelden verdwenen of weggesluisd zijn. De kans is groter dat EVBox de zaken ietwat rooskleuriger heeft voorgesteld, en in de jaarcijfers opgenomen heeft, dan in werkelijkheid het geval is.

Daardoor heeft moederbedrijf Engie de jaarcijfers moeten corrigeren. Met als gevolg dat de brutomarge over 2019 ruim 6,5 miljoen lager uitkomt dan de eerder gerapporteerde 56 miljoen euro. Ofwel, het gaat minder goed met EVBox dan gedacht.