Automotive Campus wordt toch niet verkocht

In de zomer van 2021 ondertekenden de gemeente Helmond en multimiljonair Marcel Boekhoorn, bekend van de Panda’s in zijn eigen Ouwehands Dierenpark en suikeroom van voetbalclub N.E.C., nog een intentieovereenkomst. Boekhoorn was van plan de Automotive Campus in de Brabantse gemeente over te nemen.

Automotive Campus moet in Nederlandse handen blijven

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond echter besloten dat die overname niet door mag gaan. De gemeente wil daarmee voorkomen dat de multimiljonair de campus in de toekomst weer doorverkoopt en dat de Automotive Campus zo in handen komt van een buitenlandse eigenaar. De reden voor die bezorgdheid is reëel. In 2012 kocht Boekhoorn namelijk ook al de High Tech Campus Eindhoven. Die werd in de zomer van 2021 door zijn investeringsmaatschappij al doorverkocht aan een Singaporees staatsfonds (GIC).

Het Financieel Dagblad ontdekte naar aanleiding van eigen onderzoek dat de bedrijven en de overheden in de regio Eindhoven nog geprobeerd hebben de verkoop van de High Tech Campus te voorkomen. Zij wilden een tegenbod doen, maar dat mislukte. Daarop is de gemeente Helmond gestart met de ontbinding van de intentieovereenkomst die het met Boekhoorns investeringsmaatschappij sloot om de Automotive Campus te verkopen. Volgens de gemeente is het publieke belang, in combinatie met de werkgelegenheid die ermee gemoeid is, te groot en daarmee het risico te groot dat de campus in buitenlandse handen komt.