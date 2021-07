​Aiways komt met eerste slimme laadstations in China op basis van AI

Aiways heeft met Shanghai Kuaibu New Energy Technology (KBVIP) een overeenkomst voor een joint venture getekend. Hierdoor wordt Aiways de eerste Chinese EV-start-up die bestuurders van elektrische voertuigen accutests en technologie voor laadstations en energieopslag gaat aanbieden.



Aiways, dat een aandeel van 65% in de joint venture heeft, gaat samen met het door CATL ondersteunde KBVIP een netwerk van slimme laadstations op basis van AI (artificial intelligence) in China opzetten. Het eerste laadstation zal in september 2021 in Shangrao in de buurt van de productiefaciliteit van Aiways in gebruik genomen worden.

Laadstations & AI

Elk laadstation is geschikt voor het opwekken van zonne-energie, de opslag van energie, het opladen van elektrische voertuigen en het testen van de accustatus. Tijdens het opladen kunnen bestuurders gebruikmaken van functionaliteiten zoals accutests en bidirectioneel laden (V2G). Via de Aiways-service 'Beheer van accustatus' ontvangen gebruikers binnen 20 minuten na het opladen een accutestrapport, waardoor ze inzicht krijgen in de status van de accu van hun auto en de service kunnen personaliseren.

De efficiënte laadstations hebben elk zes tot twaalf laadpunten, waarmee de Aiways U5 in nog geen 30 minuten van 30% naar 80% opgeladen kunnen worden. Ook andere elektrische voertuigen kunnen gebruik maken van de laadstations.

Xiaoying Gu, Chief Operating Officer van Aiways: "Omdat het aantal elektrische voertuigen sterk blijft toenemen, is het belangrijker dan ooit om onze klanten slimme laadstations aan te bieden. We zien het als onze missie om elektrische voertuigen toegankelijker te maken voor mensen die overwegen om elektrisch te gaan rijden. Hiervoor vormen de slimme laadstations op basis van AI een van de vele manieren. We vinden het heel belangrijk om de gebruikerservaring van elektrische voertuigen continu te verbeteren en een duurzamere toekomst voor persoonlijke mobiliteit te creëren."

Persoonlijke mobiliteit



De nieuwe joint venture is onderdeel van de missie van Aiways om klanten oplossingen voor persoonlijke mobiliteit aan te bieden en elektrische voertuigen voor meer mensen toegankelijk te maken.

Aiways maakt al gebruik van technologie voor verwisselbare accu's en laat met dit nieuwe samenwerkingsverband zien dat het blijft investeren in innovatieve laadoplossingen. Het bedrijf wil in de nabije toekomst in heel China meer dan honderd laadstations operationeel hebben.