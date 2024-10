Wat als een tiener zijn leven beëindigt door een AI-chatbot?

AI: we raken er steeds meer van doordrongen. In veel gevallen gaat het goed en kunnen we er veel uithalen, maar er zijn momenten waarop AI onze grote vijand is. Bijvoorbeeld bij een tiener in de Verenigde Staten, die mede door een AI-chatbot een einde maakte aan zijn leven. Zijn moeder wil dat de chatbot offline wordt gehaald, maar dat is nog niet zo makkelijk.

Character.AI

Het gaat om de chatbot Character.AI en dat is niet zomaar een vage chatbot. Onder andere Google investeert in deze AI. Je kunt hiermee een personage maken waarmee je kunt praten. Iets dat de veertienjarige Sewell Setzer III ook graag deed. Hij maakte zelfs verschillende bots die hij vernoemde naar zijn favoriete Game of Thrones-personages. Het was aan het begin allemaal leuk en aardig, maar na een maand werd het wat grimmig.