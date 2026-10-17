Ben jij Confident genoeg om het SEA-team binnen BERG te versterken en écht impact te maken met jouw campagnes in heel Europa? Weet jij Creatieve campagnes op te zetten en samen met andere SEA- en SMA-specialisten een gestroomlijnde full-funnel-marketingmachine neer te zetten? Then, be ProActive & tag along!

BERG is op zoek naar een nieuwe collega SEA Specialist die zijn of haar steentje gaat bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende strategieën, om op deze manier nieuwe markten te betreden en ervoor te zorgen dat campagnes effectief zijn afgestemd op lokale markten. Ben jij misschien hét nieuwe sleutelwoord in deze toffe functie?

Bij BERG omarmen ze in volle overtuiging de buitenwereld! We voelen ons thuis wanneer we buiten zijn. Maar bovenal willen we buiten zijn nog leuker maken. Dit doen we met onze BERG skelters, trampolines, speeltoestellen en ander kwalitatief buitenspeelgoed. 'The outdoors is yours'!

Create your future

Als SEA Specialist werk je aan de online aanwezigheid en zichtbaarheid van BERG om op deze manier het marktaandeel te vergroten.

Jij houdt de performance van alle campagnes nauwlettend in de gaten en ziet kansen om deze continu te verbeteren, samen met andere (SEA-)specialisten in het Traffic Team.

Daarbij weet je de resultaten van alle campagnes op een heldere en overzichtelijke manier te rapporteren. Daarnaast onderzoek je alternatieven, verklaar je ontwikkelingen en speel je actief in op de trends van dit moment. Je coördineert meerdere projecten tegelijk en stelt weloverwogen prioriteiten om stapsgewijs toe te werken naar het einddoel.

Je hebt aantoonbare ervaring met tagging en productfeeds en gebruikt AI al actief om efficiënt te kunnen werken. Daarbij heb je in een vergelijkbare functie met grote budgetten gewerkt en weet jij als specialist onderbouwde keuzes te maken.

100% you

Je hebt een hbo-opleidingsachtergrond richting Commerciële Economie of Marketing.

Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring als SEA Specialist, E-commerce Marketeer of Online Marketeer.

Je hebt aantoonbare ervaring met Google Ads, bij voorkeur in een B2C-omgeving.

Je hebt kennis van GA4, tagging, productfeeds en reporting.

Ervaring met Meta Ads is mooi meegenomen, maar geen must.

What’s in it for you?

Je komt te werken in een gedreven organisatie, waarbij het iedere dag weer draait om werkplezier. Samen hard werken, maar vooral ook samen heel hard lachen. De sfeer is open en informeel en jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling krijgen veel ruimte.Daarnaast een hele BERG extra’s:

Salarisindicatie is tussen de € 3.300 en € 5.200 per maand.

25 vakantiedagen en 7 ADV-dagen.

Premievrij pensioen & WGA-hiaatverzekering.

Hybride werken is mogelijk, maar we zien je ook graag 3 dagen per week op kantoor. Natuurlijk zorgen wij voor de spullen die je nodig hebt om ook thuis met opgestroopte mouwen aan de slag te kunnen.

Gratis fruit en elke dag verse lunch in onze kantine tegen een kleine vergoeding.

Personeelskorting op onze gave skelters, trampolines en onze andere producten.

Tafelvoetballen en/of springen in onze springtuin tijdens de pauzes.

Met grote regelmaat leuke teamactiviteiten en competities.

Are you ready?

Ben jij dé resultaatgerichte SEA Specialist die wij zoeken? De teamspeler met veel talent en vakkennis die BERG komt versterken? En dit alles binnen een ambitieus en creatief team? Stel je aan ons voor door hier te solliciteren!

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Stel je aan ons voor door te solliciteren op deze vacature. Graag ontvangen we je sollicitatie via het sollicitatieformulier op de website. Heb je nu al brandende vragen over de functie en/of het werken bij BERG? Neem contact op met Liset Bloem (HR) of Fokke Lingeman (E-commerce Manager) door te bellen naar +31 (0) 318 46 7171.

Of neem alvast een kijkje op onze website voor meer informatie over BERG op www.berg.com/nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Een tip voor een nieuwe collega is altijd welkom!