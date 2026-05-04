LG komt met een opvallende nieuwe gamingmonitor. De UltraGear evo GM9 (27GM950B) is de eerste 5K gamingmonitor met Hyper Mini LED-technologie. En dat is meer dan een specs-verhaal.

De timing is interessant. Waar 4K inmiddels standaard begint te worden, probeert LG de lat opnieuw hoger te leggen - zonder dat gamers meteen hun hele setup hoeven te upgraden.

5K zonder nieuwe GPU

De monitor draait op een resolutie van 5.120 x 2.880 pixels en gebruikt AI Upscaling om bestaande content naar 5K te brengen. Dat betekent dat je volgens LG geen nieuwe videokaart nodig hebt om er het maximale uit te halen. Een slimme zet: hogere resoluties vragen normaal gesproken ook zwaardere hardware. LG probeert die drempel hier deels weg te nemen.

Hyper Mini LED als sleutel

De echte innovatie zit in de achtergrondverlichting. LG gebruikt een nieuwe Hyper Mini LED-architectuur met 2.304 lokale dimmingzones - ongeveer 1,5 keer zoveel als bij veel bestaande Mini LED-monitoren. Dat vertaalt zich in nauwkeurigere lichtregeling, diepere zwarttinten en minder halo-effect rondom heldere objecten op donkere achtergronden. De monitor heeft de TÜV Rheinland Anti-Blooming-certificering behaald, wat LG's claim op dat punt onafhankelijk bevestigt. Piekhelderheid bedraagt 1.250 nits met VESA DisplayHDR 1000-certificering.

Eén monitor, twee werelden

Wat de UltraGear evo GM9 extra interessant maakt is de Dual Mode. Je kunt schakelen tussen 5K bij 165Hz voor visuele kwaliteit en QHD bij 330Hz voor competitieve snelheid. Beide modi leveren een responstijd van 1 ms (GtG), en ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium voorkomt tearing en flikkeringen.

Meer dan alleen gaming

LG positioneert de monitor niet exclusief voor gamers. De hoge resolutie en helderheid maken hem ook interessant voor creators en professionals die hoge eisen stellen aan beeldprecisie. Met DisplayPort 2.1 (UHBR20) en USB-C met 90W Power Delivery sluit je een laptop aan en laad je hem op via één kabel - dat maakt het een volwaardige hybride werk- en gamingoplossing.

"Onze UltraGear evo-gamingmonitor met Hyper Mini LED-technologie biedt een overtuigende nieuwe optie voor gamers die meer visuele precisie, helderheid en controle zoeken", zegt Lee Choong-hwoan, hoofd van de Display Business bij LG. "Met deze nieuwe standaard voor high-resolution gaming kunnen gamers elk detail scherp zien."

Wat dit betekent

De introductie van deze monitor laat zien waar de markt naartoe beweegt: hogere resoluties gecombineerd met betere beeldverwerking via AI, meer flexibiliteit in gebruik en minder afhankelijkheid van hardware-upgrades. Of 5K gaming echt doorbreekt hangt af van prijs en adoptie, maar LG zet hier een duidelijke volgende stap.

