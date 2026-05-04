De makers van The Big Bang Theory komen terug met een multiversale comedyserie

Chuck Lorre, de man achter The Big Bang Theory, keert terug met een nieuwe comedyserie op HBO Max . Stuart Fails To Save The Universe draait om een van de meest geliefde bijfiguren uit de originele serie - en de titel vertelt eigenlijk al genoeg.

Het verhaal

Stripwinkelhouder Stuart Bloom maakt per ongeluk een apparaat van Sheldon en Leonard kapot en ontketent daarmee een multiversale armageddon. Samen met zijn vriendin Denise, geoloog Bert en kwantumfysicus Barry Kripke - omschreven als "algemene lastpost" - probeert hij de realiteit te herstellen. Onderweg komen ze alternatieve versies van bekende Big Bang Theory-personages tegen.

Cast en makers

Kevin Sussman keert terug als Stuart, met Lauren Lapkus als Denise, Brian Posehn als Bert en John Ross Bowie als Barry Kripke. De serie is gecreëerd, geschreven en geproduceerd door Chuck Lorre, Zak Penn en Bill Prady - via Chuck Lorre Productions in samenwerking met Warner Bros. Television.

De originele themamuziek wordt gecomponeerd door Danny Elfman, die eerder Emmy- en Grammy-prijzen won en een Oscar-nominatie ontving.

Wanneer

Stuart Fails To Save The Universe is vanaf juli 2026 te streamen op Max.