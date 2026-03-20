Peaky Blinders: The Immortal Man (Netflix)

Zes seizoenen lang hebben we van de sterke Britse serie Peaky Blinders kunnen genieten. Daarin zagen we hoe Tommy Shelby (gespeeld door Cillian Murphy) zich na de Eerste Wereldoorlog omhoog knokte in de ranken van de Peaky Blinders-bende in Birmingham. De serie combineerde op uitstekende wijze spannende gangsterdrama met de innerlijke onrust van Tommy, wat voor een broeierige zit zorgde.

We waren bijna bang dat we het met die zes seizoenen moesten doen, maar gelukkig is er nu een eerste Peaky Blinders-film uitgekomen op Netflix. The Immortal Man speelt zich na de serie af. Inmiddels is de Tweede Wereldoorlog uitgebroken en staat Tommy allang niet meer aan het hoofd van de Peaky Blinders. Zijn zoon wil zijn vader echter opvolgen, en dus is het tijd voor Tommy om dat ten koste van alles tegen te houden. De film moet niet alleen een mooi afscheid van het oude Peaky Blinders bieden, maar ons ook meteen lekker maken voor een vervolgserie waar aan gewerkt wordt. Meer Peaky Blinders is wat ons betreft helemaal oké!

Ted seizoen 2 (SkyShowtime)

Na de twee Ted-films vorig decennium werden we in 2024 getrakteerd op een serie gebaseerd op het asociale knuffelbeertje uit de koker van Family Guy-bedenker Seth MacFarlane. Inmiddels is het tijd voor het tweede seizoen, dat nu in zijn geheel op SkyShowtime valt te zien. Dat is wel ook meteen het laatste seizoen van de serie, maar laat dat de pret niet drukken – de show is er niet minder hilarisch om geworden. Ted moet in deze serie mee met een jonge John naar de middelbare school. Ken je de kapriolen van de knuffelbeer een beetje, dan begrijp je dat dit niet de meest gepaste plek is voor Ted.

Invincible seizoen 4 (Amazon Prime Video)

De animatieserie Invincible is gebaseerd op de gelijknamige Image-comicbooken. Voormalige The Walking Dead-showrunner Robert Kirkman heeft deze originele comics omgetoverd tot een geprezen animatiereeks, waarin we tiener Mark (ingesproken door Steven Yeun) volgen. Mark heeft namelijk superkrachten, en moet naast zijn studentenleven tussendoor ook even de wereld beschermen. De serie staat er net zoals de comics om bekend om de standaard superheldenclichés te vermijden en juist een interessante blik in de psyché van een kersverse superheld te bieden. De eerste drie afleveringen van het vierde seizoen staan nu op Amazon Prime Video , en daarna volgt er wekelijks een nieuwe episode.

This Town (HBO Max)

Niet alleen de Peaky Blinders-film neemt je deze week naar het Birningham uit het verleden: ook de zesdelige HBO-serie This Town speelt zich daar af, al gaat het ditmaal om het begin van de jaren tachtig. Hierin volgen we vier jonge mensen die zich in de explosieve muziekcultuur van de Britse stad mengen en een band starten. Hou je van de Britse skamuziek uit de jaren tachtig die voornamelijk op platenlabel 2 Tone Records te horen was, dan ga je zeker genieten van This Town.

Louis Theroux: Inside the Manosphere (Netflix)

De nieuwe documentaire van de altijd gevatte Louis Theroux werd vorige week al toegevoegd op Netflix. Aangezien we er in de vorige editie van de streamingtips niet aan toekwamen, willen we bij deze de kans grijpen om Inside the Manosphere alsnog aan te raden. Hierin zien we hoe Louis zich stort in de wereld van de controversiële ‘manosphere’-influencers, die zich richten op hypermannelijkheid en de algehele verbetering van het mannelijke geslacht, en het tegengaan van feminisme. Met zijn typische ontwapende interviewtechniek weet Louis als geen ander het vertrouwen van zijn onderwerpen te winnen, wat voor een indrukwekkende – en zeker niet altijd makkelijke – kijkervaring zorgt.