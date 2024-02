Aquaman and the Lost Kingdom vanaf morgen te zien op HBO Max

Aquaman and the Lost Kingdom, met o.a. Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II en Nicole Kidman, is vanaf morgen (27 februari) te zien op HBO Max.

Aquaman Nadat het Black Manta eerder niet is gelukt om Aquaman te verslaan, is hij nog steeds vastbesloten om zijn vaders dood te wreken en Aquaman voorgoed uit te schakelen. Dit keer is Black Manta sterker dan ooit tevoren, want hij heeft de mythische Zwarte Drietand, waarin een oude, kwaadaardige kracht schuilt. Om hem te verslaan keert Aquaman zich tot zijn broer Orm, de voormalige koning van Atlantis die opgesloten zit. Ze moeten zich over hun meningsverschillen heen zetten om samen hun koninkrijk, Aquamans familie en de wereld te redden die ten onder dreigt te gaan.

Jason Momoa

Alle hoofdrolspelers keren terug in hun oorspronkelijke rollen: Jason Momoa speelt Arthur Curry/Aquaman, die een balans moet zien te vinden tussen zijn taken als koning van Atlantis en zijn rol als vader; Patrick Wilson is Orm, Aquamans halfbroer en aartsvijand die nu met tegenzin zijn bondgenoot wordt; Amber Heard is Mera, de koningin van Atlantis en moeder van de troonopvolger; Yahya Abdul-Mateen II is Black Manta, die gedrevener is dan ooit tevoren om zijn vaders dood te wreken door Aquaman en zijn familie uit te roeien en Atlantis te vernietigen; en Nicole Kidman als Atlanna, een sterke leider en moeder met een krijgershart. Ook Dolph Lundgren, als koning Nereus, en Randall Park, als Dr. Stephen Shin, nemen hun rollen weer op zich.

Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom is geregisseerd door James Wan en geproduceerd door Peter Safran, Wan en Rob Cowan. De uitvoerend producenten zijn Galen Vaisman en Walter Hamada. Het scenario is van David Leslie Johnson-McGoldrick naar een treatment van James Wan & David Leslie Johnson-McGoldrick en Jason Momoa & Thomas Pa’a Sibbett, dat gebaseerd is op de door Paul Norris en Mort Weisinger gecreëerde personages van DC’s Aquaman. Achter de schermen wordt Wan bijgestaan door zijn vaste vakkundige “Aquaman”-team: director of photography Don Burgess (“The Conjuring 2”), production designer Bill Brzeski (“Jumanji: The Next Level”), editor Kirk Morri (“Furious 7”), componist Rupert Gregson-Williams (“Wonder Woman”) en music supervisor Michelle Silverman (“Malignant”). Visual effects supervisor Nick Davis (“The Clash of the Titans”-films, “The Dark Knight”) en kostuumontwerper Richard Sale (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Ready Player One”) zijn erbij gekomen.