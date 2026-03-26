Veel mensen vinden tanken sowieso al niet leuk om te doen, maar met de huidige brandstofprijzen is het bijna pijnlijk om je auto van brandstof te voorzien. Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten. We kunnen het misschien niet oplossen, we kunnen er in ieder geval even om lachen, wat goed lukt met deze verhalen en social posts.

Automobilist in de berm

Misschien wel het grappigste verhaal is dat van een automobilist die bij het tankstation bij Honswijck aan de A1 (Muiden) van de weg raakte: hij belandde in de berm omdat hij naar eigen zeggen enorm te zijn afgeleid door de hoge benzineprijzen die werden getoond. Waarschijnlijk heeft hij met ogen zo groot als schoteltjes het bochtje aan het einde van de afrit gemist en reed hij vervolgens een verkeersbord omver om tegen een betonnen blok in de berm te eindigen. Gelukkig bleef de man ongedeerd: al geldt dat tegenwoordig dus niet meer voor de portemonnee.

Misschien toch iets vaker de fiets pakken? Of misschien toch eens kijken of een tankpas via je werk te regelen valt? Vooralsnog is het in ieder geval geen pretje aan de pomp...