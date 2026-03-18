Nieuwe spyware kan ongezien miljoenen iPhones infecteren

Cybercrime18 mrt , 21:14doorJeroen de Hooge
Er zingt momenteel gevaarlijke spyware rond die ongezien op miljoenen iPhones aanwezig kan zijn. De malware heet Darksword en wordt via Oekraïense websites verspreid. Ze kunnen je data stelen, maar bijvoorbeeld ook je crypto.

Spyware

De malware maakt dus niet misbruik van een zwak in de software van de iPhone, maar van websites uit Oekraïne. Het is een vrij doortrapte truc waarvan onderzoekers aangeven dat de verspreiders ervan duidelijk op data en cryptovaluta uit zijn. Het is bovendien al de tweede keer in een maand tijd dat er spyware is gevonden die Apple-apparaten als doelwit heeft. Het blijkt maar weer dat Apple-apparaten door hun populariteit ook veel slechteriken aantrekken, maar ook dat aanvallen complexer worden.
iVerify en Google kwamen met een uitgebreide analyse van Darksword, maar dat begon op 3 maart met Coruna, iPhone-spyware die dezelfde hosts gebruikt als Darksword. De hackers willen geld zien, maar niet door losgeld te vragen: ze gaan zonder dat je het weet achter je geld aan.
Hoewel, ergens weet je wel dat er iets met geld te maken heeft: de websites waarop ze zich bewegen zijn namelijk vaak commerciële bedrijven. Wel zouden het mogelijk hackers zijn met een politieke motivatie: Darksword wordt heel duidelijk gebruikt om mensen in landen als Oekraïne, Turkije en Saudi-Arabië aan te vallen.

iOS 18.4

Er wordt getarget op iOS 18.2 tot en met 18.4. Mensen die naar één van die sites gingen die tot deze groep behoren lopen gevaar, maar om welke sites het gaat is niet bekendgemaakt. Het kan om 220 miljoen iPhones gaan.
Spyware is een type malware dat zonder toestemming op je apparaat wordt gezet en wordt gebruikt voor spionage. Zo kan spyware meekijken naar je wachtwoord, surfgedrag en je bankgegevens. En dat laatste is waar ze voornamelijk op uit zijn. Helaas is er weinig wat je zelf kunt doen, behalve je telefoon in de gaten houden op ander gedrag dan normaal. Je zou ook eventueel antivirussoftware kunnen installeren op je toestel, maar het is de vraag of iPhones dat zelf niet al vrij snel door zouden moeten hebben: blijkbaar niet, en dat maakt dit zo gevaarlijk.

doorJeroen de Hooge

