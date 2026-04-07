Een medewerker opent een e-mail. Klikt op een link. Wat volgt is een nachtmerrie die maanden duurt - en 350.000 organisaties meesleurt.

Op 7 december 2023 klikt een medewerker van een Frans mkb-bedrijf op een phishinglink. Binnen één nacht liggen 350.000 klanten van cloudhosting-partij Coaxis plat - vlak voor kerst. De daders: LockBit, een van de meest beruchte ransomwaregroepen ter wereld. De losgeldseis: 5 miljoen dollar. En het bericht dat achterblijft op de getroffen computers: "Don't go to the police."

Dat is het beginpunt van de gelijknamige documentaire van Orange Cyberdefense, nu gratis online te bekijken. De 56 minuten durende film van regisseur Ludoc volgt in real time hoe experts van Orange Cyberdefense en Coaxis proberen de schade te beperken, klantdata te beschermen en 25 jaar aan IT-systemen in één maand opnieuw op te bouwen - terwijl LockBit én gedupeerde klanten druk blijven uitoefenen om te betalen. Tegelijkertijd zoomen de filmmakers uit naar de internationale klopjacht op LockBit: van Londen en New York tot Parijs, Stockholm en Washington. In totaal spraken regisseur Ludoc en defensiejournalist Romain Mielcarek met achttien experts, onder wie FBI-agenten en onderzoekers van OFAC.

Don't go to the police!

De documentaire is gemaakt door Orange Cyberdefense, maar voelt niet als reclame. Het is een stevige reconstructie van een echte aanval, met echte mensen en echte dilemma's: ga je naar de politie? Betaal je het losgeld? Wat doe je als de criminelen beginnen te dreigen met geweld?

Wat de film sterk maakt is dat het de schade niet reduceert tot verloren data of financiële kosten. Slachtoffers verliezen ook hun gevoel van controle, veiligheid en vertrouwen - en dat zie je in de film. Tegelijkertijd geeft de internationale opsporingslijn het verhaal de vaart van een misdaadthriller.

Relevant detail voor de context: cyberafpersing steeg in 2025 met 45%, en phishing - aangejaagd door AI - blijft een van de meest effectieve aanvalsmethoden. Dit is geen ver-van-je-bed-show.