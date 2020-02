Wanted: Digital Creative bij KRO-NCRV

Als digital creative op de afdeling Innovatie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot stand komen van innovatieve concepten. In deze rol stuur je multidisciplinaire teams en bouwpartijen aan voor de realisatie.

Je sluit aan bij de pioniers van de KRO-NCRV, een inclusief team met creatieve en eigenzinnige collega’s. Steeds op zoek naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen, publiek te betrekken en impact te maken. Omdat we graag de wereld een beetje mooier maken, maar ook omdat we stuiteren van alle kansen die de vele platformen en technologieën ons daarvoor bieden. We zijn niet bang om te falen en gaan geen experiment uit de weg. Om tot de beste concepten te komen maken we gebruik van designsprints, testen we onze prototypes bij de doelgroep en werken we agile in multidisciplinaire teams.

Enkele voorbeelden van projecten die we onlangs hebben opgeleverd: de spraakgestuurde Willem Wever challenge te spelen via de Google Home, de VR game Zappmissie en de vernieuwde website voor SpangaS. Om tot de beste concepten te komen maken we gebruik van google designsprints, testen we onze prototypes bij de doelgroep en werken we agile in multidiciplinaire teams.

Inhoud van de functie

In deze functie neem je de leiding binnen meerdere projecten tijdens de conceptfase. Vervolgens draag je zorg voor het opleveren van prototypes en het testen ervan in de doelgroep. Je bent daarom goed op de hoogte van innovatieve digitale ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar kansen voor KRO-NCRV.

In je rol van product owner zorg je voor de totstandkoming van het eindproduct. Hierin stuur je (externe) multidisciplinaire teams en/of bouwpartijen aan en ben je verantwoordelijk voor planning en budget.

Bij het in de markt zetten van het product stel je – al dan niet in samenwerking met de afdeling Marketing – een digitaal communicatieplan op, om zo de gestelde doelstellingen te behalen.

Na de oplevering draag je zorg voor het correct inbedden van het eindproduct in de organisatie. Dit kan zijn bij de verschillende programmaredacties maar ook bij één van onze online contentspecialisten of webredacteuren. Na de overdracht blijf je proactief betrokken bij het concept en houdt de kwaliteit en het behalen van de doelstellingen in de gaten.

Als digitaal specialist draag je je kennis over, zowel binnen als buiten de organisatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd redacties maar ook de manager en teamleider Innovatie.

Op zoek naar

Je bent op de hoogte van de jongste ontwikkelingen binnen het vak-/aandachtsgebied en onderhoudt hiertoe een netwerk. Je ziet en doorziet als voorloper veranderingen in het medialandschap (en breder: de invloed van digitalisering).

Je bent bekend met een agile manier van werken en je bent in staat trends in de markt naar een concreet product te vertalen. Je legt gemakkelijk verbindingen en neemt binnen projecten de leiding en je bent in staat programmamakers te enthousiasmeren en overtuigen om mee te bewegen in innovatieve projecten.

Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een digitale, creatieve omgeving.

Profiel

herken jij jezelf in onderstaand profiel?

sterke communicatieve vaardigheden:

resultaatgericht;

conceptueel en creatief;

oplossingsgericht, deadline-bestendig;

ook onder hoge druk proactief en initiatiefrijk;

in staat te prioriteren en organiseren.

KRO-NCRV

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, in eerste instantie voor 6-8 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is, conform de CAO voor het Omroeppersoneel ingedeeld in schaal H. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt max. € 4,786,54 per maand bij 36 uur per week. Dit is exclusief 8% vakantietoeslag en 6% eindejaarstoeslag.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Femke Hesemans, Manager Digitaal & Innovatie via femke.hesemans@kro-ncrv.nl.



[Afbeelding © konstantant - Adobe Stock]