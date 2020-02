Wanted: Content Strateeg bij KRO-NCRV

KRO-NCRV is op zoek naar een content strateeg die op strategisch niveau kan bijdragen aan het snel veranderende medialandschap waarin wij opereren. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze content strategieën en je zorgt ervoor dat KRO-NCRV zoveel mogelijk impact maakt met online content.

Je ondersteunt o.a. de Manager Digitaal & Innovatie met intekenen en pitchen van (nieuwe) concepten. Je legt verbanden tussen verschillende titels en projecten en zorgt ervoor dat deze elkaar gaan versterken.

Samen met het team ben je gericht op het bouwen van een sterk merk dat impact heeft op het Nederlandse publiek.

KRO-NCRV is een publieke omroep die een grote maatschappelijke rol wil spelen in het leven van veel mensen. Dat doen we door content te maken die inspireert en faciliteert. We kiezen voor het ideaal van een inclusieve samenleving, waarin ruimte is voor iedereen en omgezien wordt naar de ander. Met wat minder mij en weer wat meer wij. Want ‘wij maakt het verschil’.



Werkzaamheden



Je adviseert bij de inhoudelijke ontwikkeling van nieuwe concepten en weet je advies aan hand van data te onderbouwen. Je ondersteunt de Manager Digitaal & Innovatie met het op papier zetten van deze concepten ten behoeve van de financiering.

Je ontwikkelt strategische (content)plannen (zowel in advies als plan van aanpak) op basis van fact-based onderzoek.

Je analyseert data uit veel verschillende bronnen o.a. (tv)kijkcijfers, online video, online bezoekgedrag en social, etc. En zet dit in voor content optimalisatie.

Je analyseert onze kanalen en geeft gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van het versterken van onze merken en de inhoudelijke optimalisatie van content

Je werkt nauw samen met de teamleads (op het gebied van content en development/design/data) en voorziet plannen van content ideeën en richtingen.

Je draagt zorg voor het optimaal generen van impact van de online content (i.s.m. met de afdeling Marketing & Communicatie en onze Growth Hacker)

Je stelt groeidoelstellingen op per titel en coacht content makers. Je stuurt hierbij op impact.

Wie ben jij?

Je signaleert kansen op basis van onderzoek & insights en vertaalt deze naar aansprekende content;

Jij weet met jouw ervaring met content personalisatie dit binnen KRO-NCRV naar een hoger plan te tillen;

Jij werkt graag samen met veel verschillende disciplines; van redacties tot marketeers, van IT’ers tot researchers;

Je hebt veel energie, een strategische blik, creativiteit en een flexibele instelling;

Je hebt affiniteit met de zienswijze van KRO-NCRV: inclusieve samenleving, waarin ruimte is voor iedereen en waar er wordt omgezien naar een ander;

Je bent resultaatgericht is en denkt in kansen en mogelijkheden.

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit creatieve en gepassioneerde collega’s met affiniteit voor het onderwerp innovatie. We zoeken naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen, publiek te betrekken en impact te maken.

Waarom wij hier graag werken:

Omdat we open staan om nieuwe dingen te leren

Omdat elke dag verrast, geen dag is hetzelfde

Omdat er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling

Omdat er veel aandacht is voor het leren van elkaar

We vaak samen borrelen, uitjes hebben en tafelvoetbal spelen

Wat wij bieden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 32/36 uur per week, het betreft in eerste instantie een contract tot het einde van het jaar met kans op verlenging.



De functie is, conform de CAO voor het Omroeppersoneel ingedeeld in schaal H. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt max. € 4.786,54 per maand bij 36 uur per week.

Daarnaast ontvang je:

8% vakantietoeslag

6% eindejaarstoeslag

tegemoetkoming in je reiskosten

ruim 5 weken vakantie naar rato dienstverband

een laptop

zeer gunstige pensioenregeling

ruimte om door te leren

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Femke Hesemans, Manager Digitaal & Innovatie, femke.hesemans@kro-ncrv.nl.

[Afbeelding © konstantant - Adobe Stock]